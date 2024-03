Willem II kan Eredivisie ruiken; grote opluchting bij De Graafschap na late goal

Willem II is weer een stap dichter bij promotie naar de Eredivisie. De Tilburgse koploper won vrijdagavond simpel van Helmond Sport (0-2) en staat nu negen punten los van nummer drie FC Groningen. FC Emmen wist ondertussen af te rekenen met Jong Ajax, waar Oualid Agougil zijn visitekaartje afleverde. MVV Maastricht wist een knappe zege te boeken op NAC Breda (1-2).

Helmond Sport - Willem II 0-2

Willem II had het lastig in Helmond, waar het het balbezit genoot maar weinig kon creëren. Jeredy Hilterman kwam wel dichtbij, maar de spits wist net niet raak te punteren. Vlak voor rust viel de Tilburgse treffer alsnog. Ringo Meerveld ontving de bal aan de linkerkant van de zestien, sneed naar binnen en schoot met rechts heerlijk binnen via de binnenkant van de paal: 0-1. Op slag van rust werd het zelfs 0-2. Nick Doodeman gaf een verrassende lage bal op Thijs Oosting, de met links raak schoot.

Een heerlijk kussentje voor Willem II, dat na rust amper meer in de problemen kwam. De Tilburgers bleven bij vlagen gevaarlijk. Zo leverde een scherpe voorzet van Doodeman niets op en schoot Hilterman via doelman Wouter van der Steen naast. Aan de andere kant voorkwam Willem II-goalie Joshua Smits dat de spanning terugkeerde in de wedstrijd. Ook Jeremy Bokila zal nog even aan een treffer hebben gedacht.

De Graafschap - Jong AZ 2-1

Halverwege de eerste helft kwam De Graafschap op voorsprong. Een voorzet vanaf links kwam net niet terecht bij Ralf Seuntjens, die zag dat de rebound wel een prooi was voor Basar Önal, die op aangeven van Simon Colyn bij de tweede paal binnenknikte: 1-0. Op slag van rust had Philip Brittijn of moeten scoren, of af moeten leggen. Geen van beide gebeurde en dus moest Brittijn het doen met een boze blik van Seuntjens.

Basar Önal opent de score in Doetinchem! ?? De laatste 5?? doelpunten van De Graafschap werden allemaal met hoofd gescoord! #grajaz — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2024

Na rust claimde Jong AZ meerdere strafschoppen, die niet gegeven werden. Dave Kwakman, die meermaals gevaarlijk werd, liet na om de Alkmaarders op gelijke hoogte te schieten. De Graafschap bleef met zijn rug tegen de muur staan en een kwartier voor tijd was de gelijkmaker alsnog daar. Jorn Berkhout was het eindstation van een zeer vlotte aanval: 1-1. Diep in blessuretijd werd het alsnog 2-1 voor de Superboeren. Xandro Schenk kopte knap binnen.

NAC Breda - MVV Maastricht 1-2

NAC en MVV zorgden pas na rust voor vuurwerk. De mee opgekomen linksback Manel Royo zag een voorzet in de 54ste minuut via MVV-verdediger Bryant Nieling in het doel ploffen: 1-0. De Limburgers, waar de nood in financieel opzicht hoog is, knokten zich knap terug in de wedstrijd. De ingevallen Tunahan Tasci toonde zich een supersub door de bal na ruim een uur spelen via de onderkant van de lat binnen te knallen. Diezelfde Tasci kroonde zich kort voor tijd van dichtbij tot matchwinner, na geweldig voorbereidend werk van rechtsback Andréa Librici: 1-2.

FC Emmen - Jong Ajax 4-2

FC Emmen, dat aantrad in roze shirts om aandacht te vragen voor teelbalkanker, moest toezien hoe Kayden Wolff alleen op Eric Oelschlägel af ging. De aanvaller stuitte op Oelschlägel en ook bij de daaropvolgende hoekschop kwam Emmen goed weg. Zo ook even later, toen Skye Vink op de lat kopte. De voorsprong kwam er alsnog voor de Amsterdammers. Oualid Agougil schoot vanaf een meter of twintig met binnenkant links zijn eerste treffer in het betaalde voetbal binnen: 0-1.

Vlak na rust stelde Emmen orde op zaken via Desley Ubbink, die van dichtbij de verre hoek vond: 1-1. Emmen drukte door en de 2-1 viel al snel. Lucas Bernadou zag zijn volley door niemand aangeraakt worden, waardoor de voorsprong van de Drenten een feit werd. Er leek niets aan de hand voor Emmen, totdat Agougil de bal op het middenveld ontving en richting de zestien dribbelde. De creatieveling schoot met links heerlijk binnen: 2-2.

Oualid Agougil scoort op prachtige wijze zijn tweede van de avond! ?? 2??-2??#emmjaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2024

Toch wist Emmen zich weer snel te herstellen, en hoe. Jorrit Smeets schoot van een meter of dertig schitterend raak in de verre kruising: 3-2. De beslissing viel tien minuten voor tijd. Maarten Pouwels kopte uitstekend binnen bij de tweede paal: 4-2.

Jorrit Smeets met een heerlijk afstandsschot! ??#emmjaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2024

FC Eindhoven - SC Cambuur 0-3

Eindhoven en Cambuur zochten nadrukkelijk de aanval op in de beginfase. Het waren de bezoekers die na 25 minuten spelen en via Milan Smit aan de leiding kwamen: 0-1. Kort daarna was Remco Balk het niet eens met een beslissing van scheidsrechter Laurens Gerrets. Balk pakte de bal even op uit frustratie, maar hield zich verder kalm. Desondanks was het aanleiding genoeg voor Gerrets om de gele kaart te tonen, alweer zijn twaalfde van dit seizoen. Balk nam revanche door kort voor rust met een prachtige omhaal de 0-2 aan te tekenen namens Cambuur. Daniël van Kaam gooide het duel in Eindhoven ruim een kwartier voor het einde definitief in het slot: 0-3.

Telstar - Jong FC Utrecht 5-1

Al na 55 seconden kwam Telstar op voorsprong via Cain Seedorf, die van dichtbij zijn eerste treffer voor de Noord-Hollanders maakte: 1-0. De voorsprong van Telstar verdween in de twintigste minuut. Een pass vanuit het middenveld was net te scherp voor spits Jesse van de Haar, die nog baalde toen Lynden Edhart de bal bij de tweede paal binnenliep: 1-1.

In de 40ste minuut kwam Telstar weer op voorsprong. Jay Kruiver zag dat zijn snoeiharde poging niet goed verwerkt werd door Andreas Dithmer. De Deen zag de afvallende bal worden binnengetikt door Mohammed Tahiri: 2-1.

Vlak na de 3-1 van Mees Kaandorp, die vier minuten na rust scoorde, werd het ook nog 4-1 voor Telstar. Seedorf zette uitstekend door aan de linkerkant en stelde Tahiri in staat om van dichtbij de volgende treffer binnen te schuiven. De uitstekend spelende Seedorf bekroonde zijn wedstrijd met zijn volgende treffer, door optimaal te profiteren van een misverstand bij Utrecht en simpel binnen te tikken: 5-1.

VVV-Venlo - TOP Oss 2-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen