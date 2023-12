Willem II baalt Ã©n juicht na enerverende slotfase tegen ADO Den Haag

Willem II baalt én juicht na enerverende slotfase tegen ADO Den Haag

Willem II is er niet in geslaagd om vrijdagavond de periodetitel te grijpen. Toch zullen de Tilburgers met een goed gevoel terugreizen naar Noord-Brabant. Amir Absalem leek ADO naar een 1-0 zege te schieten, totdat Jeredy Hilterman in blessuretijd raak kopte: 1-1. Door de zege van NAC Breda is het niet genoeg voor de periodetitel, al kan die in de volgende speelronde alsnog worden gepakt.

In de eerste twintig minuten van de wedstrijd gebeurde er vrijwel niets noemenswaardig. Henk Veerman zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De boomlange aanvaller zag zijn inzet gekeerd worden door een verdediger van de Brabanders. Aan de andere kant verscheen Daryl van Mieghem plots voor het doel, waar hij de bal voor het inschieten leek te hebben. Raffael Behounek voorkwam echter dat er een doelpunt viel.

Na bijna een uur spelen was het raak voor ADO. Een scherpe voorzet vanaf rechts van Henri Koudossou werd vlak voor het doel hard binnengelopen door Absalem: 1-0. Aan de andere kant had Bos een prima bal in huis op Hilterman, die aannam en dacht te kunnen schieten. Echter kwam Coremans net op tijd uit zijn doel. Uit de daaropvolgende hoekschop claimde Tommy St. Jago tevergeefs een strafschop bij Dennis Higler.

In de fase na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. ADO kwam niet echt in de problemen, terwijl Willem II zich maar niet in de wedstrijd kon knokken. Twintig minuten voor tijd kwamen de Tilburgers, die zich langzaam maar zeker voor het ADO-doel meldden, zeer dicht bij de gelijkmaker. Behounek zag zijn schot nog gekeerd worden, waarna de bal voor de voeten van St. Jago belandde.

De rechtsback schoot kiezelhard tegen de lat en kreeg daarna nóg een schietkans. Dit keer ging zijn inzet over het ADO-doel. Willem II bleef aandringen en kreeg opnieuw een prima kans. Ringo Meerveld stoomde op richting doel, dacht even na en schoot vervolgens enkele meters naast.

In de absolute slotfase, met onder meer supersub Jeremy Bokila inmiddels in het veld, wist Willem II alsnog toe te slaan. Een voorzet van Behounek kwam bij de tweede paal terecht, waar Hilterman raak kopte: 1-1.

In de zenuwslopende slotfase mocht ADO zelfs na de zeer late gelijkmaker nog denken aan de zege. Koudossou schoot en zag Joshua Smits redding brengen. Absalem pakte daarna nog zijn tweede gele kaart voor een harde overtreding. Willem II kon nog een keer in de aanval, maar een hoge vrije trap leverde uiteindelijk niets meer op voor de bezoekers.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 18 12 3 3 19 39 2 Roda JC Kerkrade 18 10 5 3 17 35 3 FC Emmen 18 9 5 4 5 32 4 ADO Den Haag 18 8 7 3 12 31 5 SC Cambuur 18 9 4 5 10 31 6 NAC Breda 18 9 4 5 10 31 7 De Graafschap 18 9 3 6 -1 30 8 FC Groningen 18 8 4 6 11 28 9 FC Dordrecht 18 6 9 3 9 27 10 FC Eindhoven 18 6 8 4 2 26 11 VVV-Venlo 18 7 5 6 0 26 12 Jong AZ 17 7 3 7 -4 24 13 Helmond Sport 18 7 3 8 1 24 14 MVV Maastricht 18 6 4 8 -2 22 15 Jong FC Utrecht 17 4 6 7 -14 18 16 Jong Ajax 17 4 5 8 -8 17 17 Jong PSV 18 5 2 11 -16 17 18 Telstar 18 4 2 12 -15 14 19 FC Den Bosch 17 3 2 12 -16 11 20 TOP Oss 18 2 2 14 -20 8

