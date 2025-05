Wil je Stefan de Vrij live in actie zien bij Inter Milan? Scoor nu je tickets!

Wil jij een van de meest betrouwbare verdedigers van Europa in actie zien? Dan mag je Stefan de Vrij bij Inter Milan niet missen. De 33-jarige Nederlander is al jaren een vaste waarde in het hart van de defensie van de Italiaanse grootmacht en blijft indruk maken met zijn timing, rust en leiderschap. Of het nu in de Serie A is of tijdens Europese topavonden: met De Vrij op het veld is stabiliteit gegarandeerd. Bestel nu je kaarten voor de volgende wedstrijden van Inter en beleef het zelf! Klik hier om je kaarten te bestellen.

Waarom De Vrij zo'n betrouwbare kracht is

De Nederlandse verdediger blinkt uit in zijn positionering, duelkracht en slimme intercepties. Hij hoeft zelden te glijden, omdat hij bijna nooit verkeerd staat. Combineer dat met zijn ervaring, overzicht en coaching van achteruit, en je begrijpt waarom hij al jaren tot de Europese top behoort. Bovendien is hij nog altijd een vaste waarde bij Oranje.

Van Feyenoord tot internationale top

Zijn profcarrière begon bij Feyenoord, waarna hij via Lazio in 2018 transfervrij naar Inter Milan vertrok. Daar groeide hij uit tot steunpilaar en leider in de achterhoede van i Nerazzurri. Met meer dan 70 interlands op zijn naam is hij ook een vaste kracht bij het Nederlands elftal.

Wat heeft hij al gewonnen?

Een flinke prijzenkast, dat is zeker. De Vrij werd met Inter Milan twee keer kampioen van Italië (2020/21 en 2023/24), pakte twee keer de Coppa Italia (2021/22 en 2022/23) en won vier keer de Italiaanse Supercup (2017/18 met Lazio, en 2021/22, 2022/23 en 2023/24 met Inter). Daarnaast werd hij als jeugdspeler kampioen met Feyenoord Onder 17.

Wil jij De Vrij live zien schitteren?

Serie A, Coppa Italia of Champions League: met Stefan de Vrij op het veld is er altijd reden om te kijken. Beleef zijn rust en klasse van dichtbij in het San Siro en juich Inter naar de overwinning. Scoor nu je tickets en verzeker jezelf van een plek op de tribune! Klik hier om naar de ticketshop te gaan.