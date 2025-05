Wil je Nicolò Barella live in actie zien bij Inter? Scoor nu je tickets!

Nicolò Barella is al jaren de motor op het middenveld van Inter. De 28-jarige Italiaanse international koppelt eindeloze energie aan techniek, spelinzicht en leiderschap. Of hij nu het spel versnelt, ballen onderschept of beslissende passes geeft: Barella is overal te vinden. Wil jij deze Europese kampioen live aan het werk zien in de Serie A of Champions League? Grijp dan je kans en bestel tickets voor de volgende thuiswedstrijden van Inter in San Siro! Klik hier om direct te bestellen.

Waarom Barella zo'n bijzondere speler is

Hij is het type speler dat elk team beter maakt. Hij loopt veel, denkt snel en laat de bal nog sneller rondgaan. Zijn precisie in passes en scorend vermogen van buiten het strafschopgebied maken hem een constante dreiging.

Van talent bij Cagliari tot clubicoon van Inter

Na zijn doorbraak bij Cagliari werkte hij zich razendsnel op tot international. In 2020 volgde de overstap naar Inter, waar hij inmiddels niet meer is weg te denken. Met zijn inzet en voetballende klasse groeide hij uit tot een vaste waarde in de basis én op het scoreformulier.

Wat heeft Barella al gewonnen?

Hij werd in 2021 Europees kampioen met Italië en groeide bij Inter uit tot een absolute steunpilaar. In het blauw-zwarte shirt won hij al twee landstitels (2020/21 en 2023/24), twee keer de Coppa Italia (2021/22 en 2022/23) én drie keer de Italiaanse Supercup (2021/22, 2022/23 en 2023/24). Zijn eerste prijs pakte hij al in 2015/16, toen hij met Cagliari kampioen werd in de Serie B.

Sleutelfiguur bij Italië

Ook bij Italië is de middenvelder onmisbaar. Met meer dan zestig interlands op zijn naam is hij de motor van het nationale elftal. Zijn prestatie op het EK 2021, waar hij cruciaal was in de weg naar de titel, bewees dat hij ook op het grootste podium uitblinkt.

Wil jij Barella live zien schitteren?

Of het nu om een pikant Serie A-duel gaat of een magische Europese avond in San Siro: de Italiaan is altijd de moeite waard. Wacht niet langer en scoor je tickets voor Inter Milan. Klik hier en beleef Barella live vanaf de tribune!