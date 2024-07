Wijffels mist een type-Nigel de Jong in het huidige Nederlands elftal

Maarten Wijffels constateert dat het bij het Nederlands elftal ontbreekt aan een speler zoals Nigel de Jong. De huidige directeur topvoetbal van de KNVB speelde jarenlang op het middenveld van Oranje en reikte in 2010 tot de finale van het WK. Volgens Wijffels heeft Duitsland het wat dat betreft beter voor elkaar.

Wijffels zag Robert Andrich vrijdagavond excelleren in het openingsduel van het EK, door Duitsland met 5-1 gewonnen van het povere Schotland. "Ik ben erg gecharmeerd van zo'n Andrich. Het ziet er af en toe niet uit bij hem, maar zo iemand heb je wel nodig in je selectie", zo klinkt het in de AD Voetbalpodcast.

"Iemand die af en toe zijn poot erin zet en niet bang is om het vuile werk op te knappen", aldus Wijffels, die geen Nederlandse variant op Andrich kan bedenken. Het is volgens de Oranje-watcher al enige tijd geleden dat Nederland over een dergelijke speler beschikte.

"Ik denk dan gelijk aan een type-Nigel de Jong. Ik weet nog goed dat Louis van Gaal als bondscoach naar het WK in 2014 ging. Van de speler Nigel de Jong was hij geen fan. Maar de manier waarop De Jong zich presenteerde op het trainingsveld... Van Gaal wist meteen: die heb ik nodig."

De Jong had op het WK van 2014 in Brazilië in de meeste wedstrijden een basisplaats. Oranje verraste tien jaar geleden vriend en vijand door de halve finale te bereiken. De voormalig middenvelder speelde in 2015 zijn 81ste en laatste interland namens het Nederlands elftal.

Huidige Oranje

Wijffels ziet in de huidige Oranje-selectie geen speler rondlopen die als breker kan fungeren op het middenveld. "Het is gewoon jammer dat je zo'n type niet hebt in dit Nederlands elftal. Iemand die ook de fysieke component meebrengt, in het hart van je elftal."

"Ik weet zeker dat de gebroeders Koeman er ook zo naar kijken. Zo van: hadden we die maar", zo besluit Wijffels zijn analyse. De verwachting is dat Joey Veerman en Jerdy Schouten zondag tegen Polen voor de controle zorgen op het middenveld, met kort daarvoor nummer 10 Tijjani Reijnders.

