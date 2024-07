Mats Wieffer is speler van Brighton & Hove Albion, zo meldt de club in de nacht van vrijdag op zaterdag via de officiële kanalen. De middenvelder komt voor een bedrag van circa dertig miljoen euro plus bonussen over van Feyenoord en tekent tot medio 2029 bij the Seagulls.

Donderdagavond meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Wieffer onderweg was om zijn handtekening te zetten onder de papieren. Alles is afgerond en inmiddels is de controleur speler van Brighton.

Ook Arne Slot was met zijn Liverpool in de markt voor de 24-jarige middenvelder. Volgens journalist Marcel van der Kraan kwam de interesse van the Reds echter te laat. Brighton en Feyenoord bereikten dus een akkoord over een transfersom van dertig miljoen dat door diverse bonussen nog fors kan oplopen.

Technisch directeur David Wei is erg blij met het aantrekken van Wieffer. “We hebben al lang op zijn kwaliteiten gelet. Hij heeft veel ervaring in de Champions League en in de Eredivisie. Hij heeft zich ontwikkeld tot een van de beste deep-lying midfielders van Europa.” Met die term doelt Wei op ‘defensief ingestelde middenvelder met veel voetballende kwaliteiten’.

“Uiteraard hebben we hier al Nederlandse spelers met Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman en ik weet zeker dat zij Mats zullen helpen zich welkom te voelen”, besluit Wei. “We kijken ernaar uit om Mats’ carrière te helpen ontwikkelen bij Brighton.”

Wieffer moest in zijn eerste half jaar na zijn transfer naar Feyenoord behoorlijk wennen aan het niveau, maar speelde zich halverwege het seizoen 2022/23 definitief in de basiself van Arne Slot. Met de Rotterdammers wist Wieffer in mei 2023 voor het eerst in zijn carrière beslag te leggen op een landstitel. Een jaar later won hij de TOTO KNVB Beker.

Namens Feyenoord kwam de teller op 79 officiële optredens te staan, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 11 assists. In het afgelopen seizoen was Wieffer misschien wel dé absolute sterkhouder in een uitstekend presterend Feyenoord.