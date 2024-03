Wieffer complimenteus na PSV-Feyenoord: ‘Hij speelde echt goed vandaag’

Santiago Gimenez tekende zondag tegen PSV (2-2) voor zijn twintigste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen. Een welkome opsteker voor de topschutter van Feyenoord, die na de winterstop nauwelijks tot scoren kwam. Mats Wieffer is dan ook blij met de goal van zijn Mexicaanse ploeggenoot.

Jan Joost van Gangelen vraagt zich na afloop van de topper in Eindhoven af in hoeverre het aan Gimenez heeft geknaagd dat hij zo moeizaam tot scoren kwam in de afgelopen periode. "Natuurlijk knaagt dat aan een spits", bevestigt Wieffer in gesprek met de verslaggever van ESPN.

"Maar ik denk dat hij vandaag echt goed heeft gespeeld. Ballen vasthouden, dreigend, kansen gecreëerd", is Wieffer zeer tevreden over de aanvalsleider van Feyenoord. "Het is alleen jammer dat hij een van die een-op-eens er niet intikt. Maar ik vind dat hij vandaag goed heeft gespeeld."

Gimenez kwam na een uur spelen tot scoren tegen PSV. De Mexicaan tikte van dichtbij binnen na goed voorbereidend werk van Lutsharel Geertruida. Het mocht uiteindelijk niet baten voor Feyenoord, want de ingevallen Guus Til bepaalde tien minuten later de einstand op 2-2.

Vermoeid?

Kenneth Perez wilde vervolgens iets weten van Wieffer. "Ik weet niet of je ook zo vermoeid bent als je oogt?", vraagt de analist. "Het is een zware periode geweest voor ons allemaal. Maar dat is geen excuus. In deze wedstrijden moet je er gewoon tegenaan gaan", aldus de Feyenoord-controleur.

"En Quinten Timber speelde ook een goede wedstrijd. Hij heeft veel duels gewonnen. Op het middenveld ging het wel gelijk op. PSV heeft in de eerste helft wat meer kansen gehad, en wij in de tweede helft. 2-2 is dus wel een terechte uitslag."

"Maar eigenlijk hadden we hier moeten winnen", verwijst Wieffer naar de kleine kans die Feyenoord dan nog zou hebben op de titel. "De hoop is nooit weg, maar nu moeten we gewoon focussen op die tweede plek. En als PSV punten gaat verspelen, zien we het dan wel weer. Maar de echte focus op de nummer een-positie is nu wel wat minder, ja."

