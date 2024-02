â€˜Wie riep dat Henderson het allemaal even op zou lossen is zich rot geschrokkenâ€™

‘Wie riep dat Henderson het allemaal even op zou lossen is zich rot geschrokken’

De inbreng van Jordan Henderson bij Ajax kan Willem van Hanegem voorlopig nog niet bekoren. De 79-jarige analist denkt dat er te veel mis is bij de Amsterdammers voor één speler om op te lossen. Dat werd volgens hem duidelijk tegen sc Heerenveen, waar Ajax zondag met 3-2 ten onder ging. Van Hanegem zag daar wel een potentiële topper rondlopen aan Friese zijde.

Henderson speelde zondag zijn tweede wedstrijd voor Ajax, na gedebuteerd te hebben in de topper tegen PSV (1-1). De winteraanwinst werd na zijn vuurdoop van veel kanten bejubeld.

Zo prees Wesley Sneijder al zijn leidersrol en stipte Kenneth Perez het aantal gelopen kilometers van de Engelsman aan. Na het duel in het Abe Lenstra Stadion mag de vlag echter weer de kast in, vindt Van Hanegem.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"In september lag het open bij Ajax, in november, in december en in februari nog steeds", spuwt De Kromme in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Heerenveen kon voor de pauze opbouwen als een trainingspartijtje."

Van Hanegem zag Henderson 'daar een beetje tussen peddelen'. "Begrijp me niet verkeerd, het was niet alleen zijn schuld. Maar in wedstrijden waarin Ajax ver naar voren wil, worden de ruimtes enorm groot, blijkbaar ook met Henderson."

"Al die mensen die over elkaar buitelden om te roepen dat Jordan Henderson dat allemaal wel even zou oplossen, die zullen zich rot zijn geschrokken", vat Van Hanegem het probleem bondig samen. De cijfers ondersteunen de uitspraken van de oud-middenvelder.

Met 39 tegengoals uit twintig competitieduels heeft Ajax de op vijf na meest gepasseerde defensie van de Eredivisie. Het heeft met nog veertien wedstrijden te gaan al één doelpunt meer tegen gekregen dan vorig jaar. Heerenveen is een van de clubs die het nog minder doet dan de Amsterdammers. De Friezen kregen er tot nu toe 42 tegen: slechts Vitesse (45), Heracles Almelo (50) en FC Volendam (52) doen het minder.

Sahraoui: rijp voor de Nederlandse top?

Van Hanegem sluit zijn betoog over Heerenveen – Ajax af met een positieve noot. Volgens hem verdienen Sven van Beek en met name Osame Sahraoui complimenten. "De beste man aan Friese kant was Sahraoui. Er waren topclubs die deze winter een buitenspeler wilden halen die makkelijk een man kan passeren en dat kan deze jongen. En hij is pas 22 jaar", tipt Van Hanegem de Nederlandse beau monde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties