Wie pakt plek drie? De speelschema's van Ajax, AZ en FC Twente op een rij

Met een voorsprong van liefst tien punten op naaste belager Feyenoord is koploper PSV hard op weg naar een 25ste landstitel. De strijd om plek drie tussen FC Twente, AZ en Ajax ligt echter nog volledig open. Deze positie geeft aan het einde van het seizoen recht op een ticket voor de voorronde van de Champions League.

In 2024 vernieuwt UEFA de Europese clubtoernooien. In de groepsfase van de Champions League zijn er straks maar liefst acht speeldagen. Daardoor gaat ook de waarde van de tv-rechten omhoog. Sportmarketeer Chris Woerts liet eerder weten dat Ajax bij het bereiken van de groepsfase door de nieuwe opzet zo’n zeventig miljoen euro aan startgeld en coëfficiëntengeld kan ontvangen.

De Amsterdammers gaan na een uiterst teleurstellende seizoenstart vol voor plek drie in de Eredivisie, maar hebben flinke concurrentie van FC Twente en AZ. Er zijn momenteel nog veertien competitieduels te spelen. Ajax en AZ hebben momenteel beide 35 punten, terwijl FC Twente op 41 punten staat.

De strijd om plek 3

3. FC Twente 20 - 41 (39-21)4. AZ 20 - 35 (40-21)5. Ajax 20 - 35 (47-36)

Waar Ajax deze maand en wellicht ook in de komende maanden nog Europese verplichtingen heeft, kunnen AZ en FC Twente zich juist volledig focussen op de Eredivisie. Als Ajax later deze maand het tweeluik met FK Bodø/Glimt overleeft, stroomt het door naar de achtste finales van de Conference League.

Ajax wacht tot de interlandperiode in maart één grote kraker. Slechts drie dagen na de return in Noorwegen tegen Bodø/Glimt gaat de ploeg van trainer John van ‘t Schip op bezoek bij AZ. FC Twente heeft een relatief makkelijker programma tot de interlandbreak. Alleen de uitwedstrijd tegen PSV op 17 maart kan omschreven worden als een echte topper.

Na de interlandperiode speelt Ajax op papier nog twee lastige wedstrijden. Zo moet het op bezoek bij Feyenoord, terwijl het FC Twente ontvangt in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers eindigen de competitie met vier wedstrijden tegen vier ploegen die momenteel in het rechterrijtje staan. AZ en FC Twente treffen elkaar juist nog in de 32ste speelronde in De Grolsch Veste. Een speelronde later wacht Twente nog een lastige uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles.

Speelschema FC Twente

Excelsior (uit)FC Utrecht (thuis)Go Ahead Eagles (thuis)Vitesse (uit)Sparta (thuis)PSV (uit)Heracles (thuis)sc Heerenveen (uit)Fortuna Sittard (thuis)Ajax (uit)Almere City FC (thuis)AZ (uit)FC Volendam (thuis)PEC Zwolle (uit)

Speelschema AZ

Almere City (uit)Fortuna Sittard (uit)Ajax (thuis)Sparta Rotterdam (uit)Excelsior (thuis)FC Volendam (uit)Vitesse (thuis)Heracles Almelo (uit)PSV (uit)RKC Waalwijk (thuis)NEC (uit)FC Twente (thuis)Go Ahead Eagles (uit)FC Utrecht (thuis)

Speelschema Ajax

sc Heerenveen (uit)FK Bodø/Glimt (thuis)NEC (thuis)AZ (uit)FK Bodø/Glimt (uit)FC Utrecht (thuis)Fortuna Sittard (thuis)Sparta (uit)PEC Zwolle (uit)Go Ahead Eagles (thuis)Feyenoord (uit)FC Twente (thuis)Excelsior (thuis)FC Volendam (uit)Almere City FC(thuis)Vitesse (uit)

*Mocht Ajax het uiteindelijk tot de finale van de Conference League schoppen, dan speelt het dit seizoen in totaal nog negen Europese duels.

