Wie heeft de meeste Ballon d’Or awards gewonnen en welke Nederlanders waren er succesvol?

De Ballon d'Or wordt alom gezien als de meest prestigieuze individuele award in het voetbal en de beste spelers ter wereld kijken elk jaar vol verwachting uit naar de uitreiking van de prijs.

De beste spelers ter wereld hebben door de jaren heen de eer gehad om de Ballon d'Or in ontvangst te nemen, met daarbij namen als Zinedine Zidane, George Best and Ronaldinho, hoewel in de meer recente geschiedenis voornamelijk Lionel Messi en Cristiano Ronaldo succesvol zijn geweest.

Er zijn dan ook maar een beperkt aantal spelers die meerde keren de Ballon d'Or hebben gewonnen. Hier kijkt Voetbalzone naar welke spelers dit zijn!

Welke speler heeft de meeste Ballons d'Or gewonnen?

Messi is zonder twijfel de beste speler in de geschiedenis van de Ballon d'Or. In totaal hebben tien spelers de trofee meer dan eens opgeëist en de Argentijn staat met zijn acht keer bovenaan de lijst.

Cristiano Ronaldo, die de prijs vijf keer heeft gewonnen, staat achter hem op de tweede plaats.

Hoeveel Ballons d'Or heeft Lionel Messi gewonnen en wanneer?

Nadat hij in 2008 als tweede eindigde achter Ronaldo op de ranglijst, pakte Messi een jaar later zijn eerste Ballon d'Or. Het was de eerste van vier op een rij die de toenmalig Barcelona-ster zou claimen.

Hij verloor in 2013 en 2014 van Ronaldo voordat hij het jaar daarop opnieuw als nummer één werd aangewezen. Hij moest tot 2015 wachten op zijn vijfde, terwijl de zesde in 2019 werd binnengehaald. Hij schroefde zijn aantal in 2021 op naar zeven en maakte er enigszins verrassend acht van in 2023.

Hoeveel Ballons d'Or heeft Cristiano Ronaldo gewonnen en wanneer?

Ronaldo haalde in 2007 voor het eerst de top drie, maar werd dat jaar tweede achter AC Milan-icoon Kaka. Twaalf maanden later werd Ronaldo's droom werkelijkheid toen hij voor de eerste keer als beste voetballer ter wereld werd gekroond, maar het zou tot 2013 duren voordat hij zijn tweede Ballon d’Or zou claimen.

Vervolgens won hij de prijs in 2014, 2016 en 2017 terwijl zijn gevecht met Messi voortduurde. In 2021 eindigde hij voor het eerst sinds 2010 buiten de top drie.

Welke Nederlanders hebben de Ballon d'Or gewonnen?

In totaal hebben de drie Nederlanders de prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen en twee spelers deden dat zelfs meerdere malen.

In 1971 was Johan Cruijff de eerste Nederlander die de eer ten deel kwam, alvorens hij ook in 1973 en 1974 de prijs in ontvangst mocht nemen en zo zijn hat-trick completeerde.

Ruud Gullit was vervolgens in 1987 de tweede Nederlander die de Ballon d'Or won, alvorens Marco van Basten tussen 1988 en 1992 ook driemaal succesvol was.

De meest succesvolle Ballon d'Or winnaars