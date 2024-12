West Ham United-aanvaller Michail Antonio raakt betrokken bij auto-ongeluk

Michail Antonio is zaterdag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk, zo meldt zijn club West Ham United via de officiële kanalen. Wat de toestand van de Jamaicaan is, is vooralsnog onduidelijk.

"West Ham United kan bevestigen dat spits Michail Antonio vandaag (zaterdag, red.) betrokken is geweest bij een verkeersongeval", schrijft de club.

"De gedachten en gebeden van iedereen bij de club zijn op dit moment bij Michail, zijn familie en vrienden. De club zal te zijner tijd een update publiceren."

Op sociale media gaan beelden rond van een zwaar beschadigde Ferrari, die van de spits zou zijn. Het is vooralsnog onzeker of de betreffende auto daadwerkelijk van de 34-jarige aanvaller is.

West Ham neemt het maandagavond in principe op tegen Wolverhampton Wanderers.