Wesley Sneijder: ‘Ze mogen bij PSV wel een bloemetje sturen naar Ajax’

Woensdag, 29 november 2023 om 21:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:21

PSV mag als het aan Wesley Sneijder ligt wel een bloemetje sturen naar Ajax. De Amsterdammers lieten Lucas Ocampos na slechts 144 speelminuten tijdens zijn teleurstellende verhuurperiode snel weer terugkeren naar Sevilla en woensdagavond pakte de Argentijn een oliedomme rode kaart (twee keer geel) tegen PSV, dat er uiteindelijk met de overwinning vandoor ging: 2-3.

“Ze mogen vanuit Eindhoven wel een bloemetje sturen naar Ajax, hè?”, steekt Sneijder grappend van wal bij RTL 7. “Voor Ocampos, ja. Die hebben ze laten gaan. Die hebben ze weer heel snel terug laten keren naar Sevilla.”

De oud-middenvelder is totaal niet te spreken over de doldwaze actie van de aanvaller. “Dit is toch verschrikkelijk? Dan speel je zo’n wedstrijd, de belangen zijn zó groot... Dan krijg je eerst een gele kaart voor een wegwerpgebaar en vervolgens maak je zo’n blinde tackle aan de zijllijn! Ocampos moet zich kapot schamen nu.”

“Dan hoop je als speler als zoiets gebeurt bij een 2-0 voorsprong dat het zo blijft, maar binnen twee of drie minuten viel de aansluitingstreffer al”, vervolgt Sneijder. Ismael Saibari tekende voor de 2-1, alvorens een eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en een treffer van Ricardo Pepi de eindstand bepaalden: 2-3.

“We kunnen het nu wel blijven hebben over die rode kaart, maar het heeft ook met de wilskracht van PSV te maken”, is Sneijder complimenteus. “Je moet het wel op kunnen brengen.”

“Ik vond dat ze het nog veel beter uit hadden kunnen spelen op een gegeven moment, maar ze bleven er wel in geloven. Dat is ook een kwaliteit. We moeten de eerste 65 minuten heel snel vergeten.”

“Dit moet PSV meenemen naar de achtste finales. Arsenal wint straks (woensdagavond om 21:00 uur, red.) wel van RC Lens en dan sta je gewoon in de achtste finale. Dan heb je het gewoon heel goed gedaan”, besluit Sneijder.