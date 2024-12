Wesley Sneijder vindt dat Quinten Timber de beste speler van de Eredivisie is in 2024, zo laat hij weten aan tafel bij Rondo bij Ziggo Sport. Sneijder geniet van de ontwikkeling die de middenvelder dit jaar heeft doorgemaakt, terwijl Marco van Basten en Ruud Gullit gaan voor twee andere spelers.

“Ik blijf toch bij Timber. Helaas gaat het de laatste weekjes wat minder bij hem, maar ik denk nog steeds dat dat door zijn fitheid komt”, doelt Sneijder op de enkelblessure die de aanvoerder van Feyenoord drie weken aan de kant hield.

“Daar sukkelt hij wellicht nu nog een beetje mee, maar die jongen heeft echt een groei doorgemaakt en stappen gezet. Hij is ook bij het Nederlands elftal erbij gekomen. Hij heeft gewoon een goed seizoen gedraaid”, besluit Sneijder.

Van Basten twijfelt tussen twee andere uitblinkers in de Eredivisie. “Ik vind het een hele lastige. Luuk de Jong heeft het voortreffelijk gedaan, dat is een spits die op zijn leeftijd nog steeds presteert. Hij is een voorbeeld voor het team.”

“Maar Dávid Hancko heeft ook een geweldig seizoen gespeeld, dus ik vind het heel moeilijk om één van deze twee te kiezen”, aldus Van Basten. Ruud Gullit kan wel een keuze maken tussen die twee.

“Luuk de Jong”, is hij duidelijk. “Ik vind het ongelofelijk hoe belangrijk hij is geweest voor PSV. Het is niet de meest elegante speler waar we allemaal naar kijken, qua dribbelen enzovoort, maar hij staat er altijd”, is Gullit lovend.

“Als je met hem speelt, dan heb je toch wel het gevoel dat je kunt winnen. Ik vind het knap, dus toch Luuk de Jong”, maakt Gullit zijn keuze definitief.