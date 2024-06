Wesley Sneijder noemt één naam die hij mist in selectie Nederlands elftal

Wesley Sneijder maakt zich zorgen over het optreden van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3 verlies). Volgens de oud-middenvelder zijn 'de echte mannen nog niet opgestaan' en ontbreekt er een speler als Quinten Timber.

Sneijder heeft dinsdag met verbazing zitten kijken naar Oranje. "Als je kijkt naar die eerste goal van Oostenrijk, dan heeft Nederland niet een keer de bal geraakt. Ze wisten niet dat ze in het oranje speelden, ze konden elkaar niet vinden. Dat is voor mij wel zorgwekkend. De echte mannen zijn nog niet opgestaan", aldus de analist woensdag bij het radioprogramma De 538 Middagshow.

Sneijder mist één speler in deze selectie van Nederland. "Ik heb het eerder al aangegeven, maar ik vind Timber een speler die we missen op het middenveld. Juist met dat gif en het ballen veroveren en hij kan ook nog eens van afstand schieten. Het is te mak op het middenveld."

Timber maakte aanvankelijk onderdeel uit van de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Door de blessures van Frenkie de Jong, Marten de Roon en Teun Koopmeiners was een plekje bij het definitieve keuskorps niet ondenkbaar, maar de Feyenoorder bleek zelf ook niet op tijd fit te zijn voor het EK in Duitsland.

Joey Veerman behoort wel tot de selectie van Oranje, maar wist vooralsnog weinig te imponeren. De PSV'er werd tweemaal vroegtijdig naar de kant gehaald dit toernooi en viel met name tegen Oostenrijk op als dissonant.

"Hij is verslagen denk ik", schat Sneijder de mentale klap voor Veerman in. "Maar goed, je bent prof en je moet jezelf daar heel snel overheen gaan helpen. Je mag daar nog even over treuren, maar vanaf morgen (donderdag, red.) moet je er bij de training gewoon weer zijn."

Aanstaande dinsdag treedt het Nederlands elftal in de achtste finale aan tegen Roemenië. Mogelijk experimenteert Koeman dan met zijn middenveld, aangezien Veerman dus vooralsnog niet levert dit toernooi. Tegen Oostenrijk loste de bondscoach dat op door Reijnders naar achteren te halen en Xavi Simons als nummer 10 te brengen.

