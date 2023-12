Wesley Sneijder: ‘Hij is straks gewoon de eerste spits op het EK’

Maandag, 4 december 2023 om 21:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:35

Wesley Sneijder denkt dat Brian Brobbey de eerste spits zal zijn van het Nederlands elftal tijdens het EK volgend jaar, zo vertelt hij bij Veronica Offside. De recordinternational van Oranje ziet het absoluut zitten in Brobbey en denkt dat de aanvaller van Ajax te kritisch wordt bekeken.

"Als die jongen begint met scoren, dan gaan we allemaal zeggen dat het een wereldspits is", begint Sneijder in het praatprogramma. "In potentie is hij in mijn ogen zeker de beste spits van Nederland."

"Ronald Koeman mag blij zijn dat Brobbey begonnen is met goals maken", vervolgt de oud-middenvelder. "Want hij is straks gewoon de eerste spits op het EK."

"Het is zo'n heerlijke spits om mee samen te werken. Hij is altijd aanspeelbaar, hij houdt de bal altijd vast. En nu gaat hij ook nog eens scoren, wat wil je nog meer?", vraagt Sneijder zich hardop af. "En hij is snel", voegt Wim Kieft toe. "Het is gewoon een goede spits."

Presentator Wilfred Genee haalt aan dat Brobbey wel vaak het mikpunt van kritiek is. Onterecht, zo vindt Sneijder. "Iedereen gaat nu achter elkaar aan lullen, daar moeten we in Nederland eens mee stoppen."

"Ga nou eens kritisch zo'n jongen bekijken", vervolgt de oud-Ajacied. "Dan kan je niks anders zeggen dan dat het een fantastische spits is. Alleen had hij soms pech in de afronding. Of het helemaal pech is weet ik niet, hij zal daarin wat scherper moeten worden. En nu schiet hij ze er allemaal in en over drie weken is het een wereldspits."

Ook de rol van Ajax-trainer John van 't Schip in de ontwikkeling van Brobbey blijft niet onbesproken. "Dat helpt zeker", aldus Sneijder. "Maar dat geldt voor meer van die jongens. Steven Berghuis speelt ook al weken fantastisch. Dan zie je toch dat dat zeker met Van 't Schip te maken heeft."