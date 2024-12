Sneijder: 'Ik vind hem echt de allerbeste. Als hij vertrekt, wordt het heel moeilijk'

Wesley Sneijder ziet het somber in voor Feyenoord als Dávid Hancko deze winter zou vertrekken uit De Kuip. Dat vertelt de voormalig middenvelder in Rondo op Ziggo Sport. Hancko wordt al enige tijd gelinkt aan een vertrek naar Juventus, en inmiddels heeft Cristiano Giuntoli, sportief directeur van Juventus, bevestigd dat Hancko op het wensenlijstje van de Italiaanse club staat.

“Als Hancko weggaat van de winter, wordt het wel heel moeilijk voor Feyenoord achterin”, voorspelt Sneijder. “Dan wordt het heel moeilijk voor ze. Ik vind hem echt de allerbeste daar, bij Feyenoord.”

“En het allerbelangrijkst”, gaat Sneijder verder. “Hij ziet het altijd tussen de linies, speelt iedereen in, hij durft het. Daarom staat hij ook bij iedereen op het lijstje. Bij heel veel topploegen in Europa.”

Marco van Basten, ook aan tafel, zou het ook om andere redenen jammer voor Feyenoord vinden als Hancko vertrekt. “Als supporter heb je er niks aan. Want dan krijg je 20 of 25 miljoen, en dan investeren ze dat ook niet.”

“Of je krijgt altijd weer een speler…” Voordat Van Basten zijn zin heeft afgemaakt, wordt hij onderbroken door Youri Mulder. “Je kan voor tien miljoen toch wel een goede centrale verdediger halen? Ik heb wel het idee dat dat onderdeel bij Feyenoord wel een stuk verbeterd is de afgelopen jaren, het aantrekken van nieuwe spelers.”

Toch blijft Van Basten het jammer vinden, spelers die vanuit Nederland naar een Europese topclub vertrekken. “Ik vind het zo zonde. Dan heb je een team dat een beetje op zo’n speler leunt, en dan wordt hij gelijk weer verkocht als hij even goed speelt. Als Nederlandse supporter moet je elke keer maar weer opnieuw beginnen.”

Overigens is een transfer van Hancko naar Juventus deze winter nog allerminst zeker. Hoewel sportief directeur Giuntoli bij DAZN dus bevestigde dat Hancko op het wensenlijstje van Juventus staat, zei hij ook: “Hancko is niet de enige speler die we in de gaten houden. We wachten af hoe alles zich ontwikkelt, maar we weten dat we actie moeten ondernemen.”