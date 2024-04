‘Werkelijk gehele Engelse top jaagt op dezelfde middenvelder van 70 miljoen’

Het heeft er alle schijn van dat er binnenkort een nieuw toptalent uit Oekraïne te bewonderen is in Engeland. Volgens The Evening Standard staat Georgiy Sudakov namelijk in de belangstelling van vijf Engelse topteams. Zijn werkgever Shakhtar Donetsk verwacht een zomers vertrek en verlangt naar verluidt een bedrag van zo'n zeventig miljoen euro.

Volgens de berichtgeving heeft Arsenal de meest concrete belangstelling voor Sudakov. Verder wordt hij gelinkt aan Chelsea, Manchester United, Manchester City én Liverpool.

De 21-jarige middenvelder maakt al geruime tijd indruk in de Oekraïense Premjer Liha. Shakhtar-CEO Sergei Palkin verwacht dan ook niet dat een langer verblijf realistisch is.

Georgiy Sudakov maakt al tijden furore in het shirt van Shakhtar Donetsk.

"Er is een grote kans dat Sudakov komende zomer de overstap maakt naar een grote club", aldus Palkin. "We hebben al contact gehad met wat grote clubs en er wordt al onderhandeld."

Afgelopen januari was Napoli in de markt voor het toptalent. De regerend landskampioen van Italië was bereid om een bedrag van rond de veertig miljoen euro op tafel te leggen, maar toendertijd was Shakhtar al overtuigd van het gegeven dat de speler meer waard is.

Komende zomer staat Sudakov dus alsnog voor een transfer naar de Europese top. De veertienvoudig international van Oekraïne vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 25 miljoen euro en heeft nog een contract tot het einde van 2028.

Mocht Sudakov daadwerkelijk een transfer naar de Premier League maken, dan volgt hij in de voetsporen van Mykhaylo Mudryk. De inmiddels 23-jarige buitenspeler maakte in de winter van 2023 voor zeventig miljoen euro de overstap van Shakhtar naar Chelsea.

