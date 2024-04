Werder Bremen schorst voormalig Liverpool-speler Keïta tot einde van seizoen

Het avontuur van Naby Keïta bij Werder Bremen lijkt erop te zitten, zo meldt de Duitse club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. Volgens Werder Bremen weigerde de middenvelder zondagmiddag in de bus te stappen, toen hij hoorde dat hij niet in de basis zou starten tegen Bayer Leverkusen (5-0 verlies).

Keïta besloot zondag, toen hij het nieuws kreeg, gewoon weer terug naar huis te rijden. Onacceptabel noemt de club het gedrag van de 29-jarige middenvelder. Naast een schorsing is hem ook een flinke geldboete opgelegd.

Op Instagram liet Keïta zich dinsdag ook van zich horen. “Ik wil graag duidelijkheid scheppen over mijn situatie bij mijn club Werder Bremen. Sinds ik bij deze geweldige club ben gekomen, heb ik me altijd professioneel gedragen.”

“Ik heb altijd geprobeerd de club en haar spelers van dienst te zijn en de geweldige fans te helpen, vooral als het niet goed gaat, zoals nu het geval is. Sinds het begin van mijn carrière heb ik nooit disciplineproblemen gehad en heb ik me altijd voorbeeldig gedragen. Ik accepteer het niet als mijn reputatie wordt aangetast”, luidde het statement van de spelverdeler.

De transfer van Keita naar Werder Bremen is sowieso allesbehalve een succes te noemen. Afgelopen zomer kwam hij transfervrij over van Liverpool, maar de middenvelder kwam vanwege blessureleed pas 106 minuten in actie.

Het contract van Keïta loopt tot medio 2026 door bij Werder Bremen, maar door de schorsing lijkt het erop dat hij komende transferperiode weer mag uitkijken naar een nieuwe club. Volgens Transfermarkt is hij nog vier miljoen euro waard.

In 2018 werd hij voor maar liefst zestig miljoen euro door Liverpool overgenomen van RB Leipzig. Ook in Engeland kwakkelde hij met blessures en kwam hij in totaal slechts 129 duels in actie. Hij wist hierin elf keer te scoren en gaf tevens zeven assists.



