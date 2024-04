Weghorst toont zich aan Koeman met doelpunt en assist bij zege Hoffenheim

Wout Weghorst heeft zondag zijn een belangrijk aandeel gehad in de 3-1 zege van TSG Hoffenheim op FC Augsburg. De Oranje-international tekende voor de openingstreffer en maakte zo zijn eerste competitiegoal sinds 20 januari. Daarnaast leverde hij ook de assist bij de 2-0. Dankzij de zege komt nummer acht Hoffenheim in punten gelijk met Augsburg, dat op basis van doelsaldo een plek hoger staat.

Weghorst opende de score na ruim een kwartier spelen. Ex-Ajacied Florian Grillitsch leverde een prima dieptebal op Pavel Kaderábek, die op zijn beurt Weghorst vond bij de tweede paal: 1-0. Het was voor Weghorst zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

Drie minuten later viel de 2-0 en opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Weghorst. De aanvaller legde klaar voor Andrej Kramaric, die met een bekeken schot vanaf een meter of achttien de verre hoek vond.

Augsburg knokte zich na rust terug in de wedstrijd en vond de aansluitingstreffer via Ermedin Demirovic, die van dichtbij binnentikte. De ploeg uit Beieren wist echter niet door te drukken en moest vlak voor tijd de 3-1 toestaan. Ihlas Bebou ramde hoog binnen in de korte hoek.

