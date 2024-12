Weghorst snapt niets van Farioli na heldenrol voor Ajax: 'Die dingen mis ik soms'

Wout Weghorst was zondag goud waard voor Ajax door op bezoek bij NEC beide Amsterdamse doelpunten voor zijn rekening te nemen (1-2). Na afloop van de wedstrijd stond de boomlange spits onder meer De Telegraaf te woord. Weghorst stelde onder meer dat hij het lekker vindt om zichzelf' af en toe even pijn te doen'.

Weghorst redde een zwak Ajax in Nijmegen met twee treffers, wat zijn verbazing des te groter maakte dat hij in de 68ste minuut naar de kant werd gehaald. Trainer Francesco Farioli koos ervoor om Chuba Akpom binnen de lijnen te brengen voor de spits uit Borne.

"Als ik trainer was en mijn spits stond na 65 minuten met twee goals achter zijn naam op het veld, dan zou ik hem nooit wisselen”, vertelde Weghorst, die verder niet al te diep op de vervolgvragen in wilde gaan. "Je weet nu wat ik ervan vind. Ik begrijp het niet, maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek en hetgeen waarin hij gelooft."

"Natuurlijk hebben we het daarover gehad en daarover gesproken. Ik geef aan waarin ik geloof en wat ik vind." Weghorst maakt duidelijk dat hij zich fysiek goed voelde en dat dat geen reden was om hem naar de kant te halen. "Een spits vindt het lekker om negentig minuten te spelen en ik vind het lekker om af en toe in het rood te gaan, mezelf even pijn te doen."

"Dat zijn dingen die ik mijn hele carrière lang al heb gedaan. En die mis ik soms. Dit is nieuw voor mij.” Ondanks het verschil in inzicht wil Weghorst allerminst spreken van een conflict met Farioli. "Onze filosofieën hoeven niet overeen te komen. Het gaat erom wat in het belang van Ajax is, wat het beste is en wat werkt. Tot dusver werkt het, want we winnen de wedstrijden en verschillende spelers zijn daarin succesvol."

Weghorst moest de midweekse Europa League-clash met Real Sociedad missen wegens de griep, wat voor Farioli ook een reden was om hem vroegtijdig naar de kant gehaald. "Zoals je weet was hij enkele dagen ziek", vertelde de Italiaan op de persconferentie. "We zitten in een periode dat we echt rekening moeten houden met speelminuten en energie. Daarom haalde ik hem ook van het veld."

Het duurde even voordat de 1-2 van Weghorst werd goedgekeurd, daar er mogelijk sprake was van buitenspel. "Op het scherm stond al dat het doelpunt door de VAR was bevestigd, maar toch moesten we wachten. Joey Kooij zei al snel dat de eerste situatie met Kenneth géén buitenspel was, maar het ging om mij. Dus wist ik wel dat het goed zat, want ik bleef achter de bal. Dat je dan nóg een keer mag juichen, maakt het extra leuk.”