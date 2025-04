Ajax moet vaste basisspeler de rest van het seizoen missen

Francesco Farioli laat zich niet gek maken na het pijnlijke puntenverlies van Ajax tegen Sparta Rotterdam (1-1). De Italiaanse coach weigert voor de camera van ESPN te spreken van extra druk en richt zich vol vertrouwen op de laatste drie wedstrijden. Farioli brengt daarnaast slecht blessurenieuws.

"Druk is er altijd", reageerde Farioli na afloop tegenover de aanwezige media. "Dat hoort bij deze club. We moeten blijven klimmen en focussen op het doel: de Champions League halen. Daarna zien we wel verder." De trainer zag zijn ploeg worstelen tegen een fel Sparta, maar weigerde zijn spelers harde verwijten te maken. "We speelden tegen een team dat de wedstrijd van hun leven speelde. Dat wisten we van tevoren. Onze jongens hebben er alles aan gedaan, maar in voetbal maken details vaak het verschil."

Volgens Farioli had Ajax meer verdiend dan slechts één punt. "Ik praat niet over geluk of pech. Ik kijk naar wat we zelf kunnen beïnvloeden. Gezien de wedstrijd hadden wij moeten winnen. Tegelijkertijd complimenten voor Sparta: ze hebben fantastisch verdedigd."

De grootste domper kwam in blessuretijd, toen doelman Matheus een terugspeelbal verkeerd inschatte en in zijn handen pakte. Die fout leidde uiteindelijk tot de 0-1. Toch weigerde Farioli zijn keeper af te vallen. "Matheus dacht dat een Sparta-speler de bal had aangeraakt, dat zie je aan zijn reactie. Het was gewoon een misverstand", aldus de coach. "Bovendien had hij in de eerste helft twee geweldige reddingen. We beoordelen hem niet op één moment."

Minder goed nieuws kwam vanuit de ziekenboeg: Youri Baas zal naar verwachting niet meer in actie komen dit seizoen. De linksback liep een liesblessure op tegen PSV, die hem voorlopig aan de kant houdt. Farioli verwacht ook Branco van den Boomen dit seizoen niet meer te kunnen inzetten.

Positieve geluiden waren er over de invallers. Na de dubbele wissel in de 55ste minuut, waarbij Jorthy Mokio en Wout Weghorst binnen de lijnen kwamen, draaide Ajax beter. "Ik ben heel blij met wat ze brachten", glimlachte Farioli. "Het is belangrijk om sterke invallers achter de hand te hebben."

Of Weghorst, die de assist leverde op de late gelijkmaker van Youri Regeer, zichzelf in de basis heeft gespeeld, liet Farioli open. "Dat weet je nooit. Three more games, three more battles", sprak hij karakteristiek.