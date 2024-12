'We hebben het bij Ajax soms nog over de nederlaag tegen Hercules, het zit bij sommige spelers nog steeds best diep'

De bekeruitschakeling van Ajax tegen Hercules van vorig jaar wordt nog steeds weleens besproken in de selectie. Dat vertelt Kian Fitz-Jim in gesprek met Ajax TV. De 21-jarige middenvelder speelde op huurbasis bij Excelsior tijdens dat duel in december vorig jaar, maar merkt dat de nederlaag bij sommige jongens nog steeds diep zit.

Het was een van de meest besproken momenten van het afgelopen bekerseizoen: de nederlaag van Ajax tegen Hercules. De club uit Utrecht kwam op een 2-0 voorsprong in Stadion Galgenwaard, zag de Amsterdammers terugkomen tot 2-2 en Mats Grotenbreg in de 93ste minuut de winnende maken: 3-2.

De tweede ronde was daardoor direct het eindstation van Ajax in de beker. Die nederlaag doet nog steeds pijn bij sommige spelers, vertelt Fitz-Jim. “We hebben het er soms nog weleens over. Bij sommige jongens zit het ook nog steeds best diep. Het was een vierde divisionist. Er heerst nog steeds een beetje ongeloof bij veel jongens. Bij mij ook nog steeds.”

Van onderschatting zal donderdagavond tegen Telstar geen sprake zijn, benadrukt de middenvelder. “Wat ik van Telstar weet dit seizoen? Dat ze een aantal weken geleden met 3-0 hebben verloren van Jong Ajax. Ik hoop dat de supporters de hele wedstrijd achter ons blijven staan en zich laten horen. Dan gaan we proberen er een hele leuke wedstrijd van te maken.”

Fitz-Jim is dit seizoen bezig aan zijn grote doorbraak bij Ajax. De Amsterdammer was deze campagne tot dusver al goed voor 5 doelpunten en 1 assist in 23 wedstrijden. Afgelopen zondag, thuis tegen Almere City FC (3-0), was hij ook trefzeker. "Ik zag dat Kenneth de bal naar mij kopte en ik dacht: ik schiet ‘m er gewoon in."

"Ik zit lekker in mijn vel en ik geniet ervan”, vervolgt de spelmaker. “Dat past bij het feit dat ik een goed seizoen draai. Maar ik heb vooral plezier en dat is het belangrijkste. Bij vlagen geniet ik van ons spel en van de manier waarop we spelen." Fitz-Jim weet waar zijn goede optredens vandaan komen. "De trainers en de nieuwe start.”

“De speelstijl past bij mij en ik voel heel veel vertrouwen. Het plezier laat me beter voetballen. De laatste tijd heb ik veel gewerkt aan het positie kiezen voor het doel en de timing wanneer ik daar moet komen. Ik oefen veel met de assistenten en ik krijg tips van ze."

Er zijn nog genoeg verbeterpunten, vertelt Fitz-Jim. "Ik vind dat ik in het verdedigende aspect best wat stappen zet, maar het is nog steeds een groot verbeterpunt voor mij. Duels spelen kan soms beter en ik wil nog meer mijn creativiteit laten zien."