Wayne Rooney schiet vrije trap prachtig raak in benefietduel Manchester United

Wayne Rooney beschikt nog altijd over een geweldige trap. In het benefietduel tussen de legendes van Manchester United en Celtic schoot Wazza op prachtige wijze een vrije trap in de kruising.

De inmiddels 38-jarige Rooney, die in zijn carrière 253 keer scoorde voor Manchester United, deed het publiek op Old Trafford weer eens opveren als in de goede oude tijd. Met een vrije trap van een kleine twintig meter van het doel liet hij Celtic-legende Artur Boruc volstrekt kansloos.

Ook Dimitar Berbatov liet zich gelden. De Bulgaar, die bekendstaat om zijn fluwelen techniek, probeerde het met een heerlijk stiftje. Helaas voor hem ging zijn poging via de lat over.

De opbrengsten van de wedstrijd gaan naar de Manchester United Foundation. Het geld is bedoeld om jonge mensen in de omgeving van Manchester en daarbuiten aan de hand van voetbal verder te helpen in het leven.

Opstelling Manchester United: Van der Gouw; Bardsley, Johnson, Silvestre, Simpson; Djemba-Djemba, Carrick, Fletcher, Valencia; Berbatov, Rooney.

Opstelling Celtic: Boruc; Wilson, Mulgrew, McManus, Lustig; Petrov, Ledley, Hayes, Samaras, Vennegoor of Hesselink, Hooper.