Euforie rond Sem Steijn flink getemperd: 'Premier League is te hoog gegrepen'

Sem Steijn is met 22 goals topscorer in de Eredivisie en naar verluidt in beeld bij Brighton & Hove Albion. Bert Konterman, tegenwoordig als scout actief voor de club uit de Premier League, raadt de aanvallende middenvelder van FC Twente echter af om voor the Seagulls te kiezen.

''Sem Steijn moet gewoon voor drie, vier jaar bijtekenen. Arnold Bruggink (technisch directeur, red.) moet hem goede voorwaarden bieden, ook voor de toekomst, voor na zijn carrière. En dan krijgt Steijn een mooi standbeeld bij de hoofdingang'', adviseert Konterman in het sportprogramma van RTV Oost.

''Ik denk echt dat Steijn daar voor moet gaan. Want dat is denk ik zijn niveau'', is de oud-verdediger van onder meer Feyenoord, Rangers en het Nederlands elftal van mening dat de topschutter vooral een ideale speler is voor de Eredivisie.

''Misschien een keer met Twente Champions League spelen of heel ver komen in de Europa League. Ik denk namelijk dat Steijn al aardig op zijn tenen loopt'', analyseert de scout in Engelse dienst de optredens van de middenvelder van dit seizoen.

Konterman vindt Steijn niet soepel bewegen kort achter de aanvallers van Twente. ''Als je veel arbeid moet verrichten bij het storen, en daarna nog moet aanvallen, dat Steijn tekort komt. Dat hij te weinig inhoud heeft.''

Voor Konterman is het dus duidelijk: Steijn moet Twente trouw blijven. ''En als hij blijft, hoop ik wel dat Twente dominant blijft in thuiswedstrijden. Hij moet er zijn. Steijn moet niet constant komen en weer teruggaan.''

Steijn (23) verlengde in december zijn contract bij Twente tot medio 2028. De goaltjesdief is al genoemd als mogelijke international, maar Ronald Koeman heeft hem (nog) niet nodig in het Nederlands elftal.