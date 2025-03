PSV kijkt in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal bij rust tegen een teleurstellende 1-3 achterstand aan. Het derde doelpunt van the Gunners, gemaakt door Mikel Merino, had een duidelijk luchtje van buitenspel. Waarom keurde de Spaanse arbitrage het doelpunt toch goed?

PSV werd in de eerste helft bij vlagen volledig overlopen. Het stond al snel 0-2 door doelpunten van Jurriën Timber en Ethan Nwaneri.

In de 31ste minuut viel de 0-3. In aanloop naar dat doelpunt verstuurde Jurriën Timber een steekbal naar Mikel Merino. Uit de herhaling blijkt dat laatstgenoemde daarbij in buitenspelpositie stond. Toch keurde scheidsrechter Jesús Gil Manzano het doelpunt op advies van VAR Carlos del Cerro Grande na minutenlang beraad goed.

Waarschijnlijk kwam de Spaanse arbitrage tot dat besluit omdat de pass van Timber niet bij Merino terechtkwam, maar voortijdig onderschept werd door Ryan Flamingo. Merino nam daardoor in het ogen van de VAR niet actief deel aan het spel.

Seconden later ontstond een nieuwe spelsituatie, waarin Merino alsnog kon scoren. De middenvelder van Arsenal profiteerde van geklungel van zowel Tyrell Malacia, Ismael Saibari als Flamingo en kon heel simpel binnenschieten.

PSV deed vlak voor rust iets terug dankzij een penalty die overtuigend binnengeschoten werd door Noa Lang, waardoor de ruststand in het Philips Stadion 1-3 is.