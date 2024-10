Waarom er bij een amateurclub in Rotterdam-Zuid in de kantine trots een Ajax-shirt prijkt

In Rotterdam-Zuid prijkt in de kantine van IJVV De Zwervers pontificaal een Ajax-shirt aan de muren. Dat klinkt als een fabeltje, maar is eigenlijk best logisch. Het shirt is namelijk van Jorrel Hato, wiens voetbalwieg stond bij precies die amateurvoetbalclub.

En daar zijn ze bij De Zwervers, dat op een steenworp afstand van De Kuip ligt, trots op, zo laat voorzitter Michel Koks weten aan ESPN.

Ook bij De Zwervers had men al gauw door dat het een ruwe diamant in handen had. "Hij zat in de F1 (nu JO8/JO9), terwijl hij daar qua leeftijd nog niet hoorde. Het is wat je mensen altijd hoort zeggen als ze talent zien: hij zag dingen sneller, bleef rustig en stak er ver bovenuit op voetbalniveau."

Sparta merkt het talent gauw op en nestelt Hato in de Spartaanse jeugdopleiding, maar als de inmiddels achttienjarige verdediger twaalf jaar oud is, neemt Ajax hem over. Hato is niet vergeten waar hij vandaan komt en andersom wordt het Hato niet kwalijk genomen dat hij voor de eeuwige rivaal speelt.

"Hij is trots op waar hij vandaan komt”, vertelt Koks. “De clubnaam wordt vaak genoemd en ook komt hij zelf nog wel eens langs. Dat gaat allemaal heel respectvol. Ik spreek hem zelf niet veel, zijn vader wel. Hoe hij zich presenteert in de media, dat is precies zoals hij is."

Dat de jonge centrumverdediger in Amsterdam speelt, komt ook omdat Feyenoord het talent nooit opmerkte en de kans bood om naar Varkenoord te komen. Ajax deed dat wel, en daarom kan Koks leven met Hato's keus. "Al zien wij hem natuurlijk liever in een Feyenoord-shirt", lacht de voorzitter.

Woensdagavond nemen de aartsvijanden het tegen elkaar op. Koks is van de partij. "Ik zit er wel met gemengde gevoelens", zegt hij. "Ik vind het heel mooi dat hij speelt en dat hij het goed doet bij Ajax, maar ik hoop wel dat hij verliest."