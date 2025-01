Waar je Rode Ster Belgrado - PSV kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen R.S. Belgrado en PSV kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

PSV heeft na de winterstop nog niet de topvorm gevonden, maar kan het zich niet permitteren wederom een teleurstellende wedstrijd op de mat te leggen in de Champions League wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado deze dinsdag.

De ploeg van Peter Bosz staat met nog twee wedstrijden te gaan op een 23e plek in de stand en een zege in Servië is hoogstwaarschijnlijk voldoende om een plek in de knockout fase te bemachtigen.

Daarvoor zal echter flink beter moeten worden gepresteerd dan in de recente wedstrijden tegen AZ, Excelsior en PEC Zwolle.

Rode Ster is wat dat betreft wellicht de ideale tegenstander voor PSV om de januari-dip achter zich te laten.

De grootmacht uit Belgrado staat met slechts drie punten uit zes wedstrijden op een 31e plek en lijkt geen onverslaanbare ploeg.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Rode Ster Belgrado - PSV

Datum: 21 januari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Stadion Rajko Mitic

Uitzending Rode Ster Belgrado - PSV: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Rode Ster Belgrado

Eerste keeper Omri Glazer lijkt op tijd hersteld van een blessure, en datzelfde geldt voor de ervaren verdediger Uros Spajic.

Aanvaller Peter Olayinka lijkt de wedstrijd aan zich voorbij te moeten gaan door een achillespeesblessure, terwijl ook Adem Avdic niet beschikbaar lijkt.

Selectie R.S. Belgrado 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ilic, Glazer, Draskic, Gutesa Verdedigers: Spajic, Rodic, Djiga, Lekovic, Drkusic, Seol, Mimovic Middenvelders: Ivanic, Krunic, Kanga, Sljivic, Katai, Elsnik, Gomes, Milson, Ilic, Lucic, Knezevic, Milosavljevic, Radonjic, Prutsev, Jovanovic Aanvallers: Ndiaye, Olayinka, Silas, Duarte, Sremsevic, Maksimovic

Blessures en schorsingen PSV

Trainer Peter Bosz moet zes spelers missen in Belgrado.

Sergiño Dest en Adamo Nagalo zitten nog in hun revalidatieproces. Malik Tillman raakte vorige week geblesseerd aan zijn enkel en is langere tijd niet inzetbaar.

Ivan Perisic en Esmir Bajraktarevic zijn niet van de partij omdat zij niet speelgerechtigd zijn.

Tot slot is Matteo Dams geschorst.

Champions League selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Van de Blaak, Dams, Bresser, Oppegard, Kuhn, Nagalo, Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Saibari, Land, Ledezma Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Younis, Lozano, Ndala, Uneken,

Recente vorm Rode Ster Belgrado

Datum Wedstrijden Competitie 22-12-2024 Rode Ster Belgrado 5-2 Curacicki Serbian SuperLiga 18-12- 2024 Jedinstvo 0-4 Rode Ster Belgrado Serbian SuperLiga 15-12- 2024 Novi Pazar 1-7 Rode Ster Belgrado Serbian SuperLiga

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 18-01- 2025 PEC Zwolle 3-1 PSV Eredivisie 14-01- 2025 PSV 5-4 Excelsior KNVB Beker 11-01- 2025 PSV 2-2 AZ Eredivisie

Handige links