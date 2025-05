Waar je Feyenoord - PSV Eindhoven kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Feyenoord en PSV Eindhoven kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

De laatste onderlinge wedstrijd binnen de traditionele top 3 staat op het programma: Feyenoord ontvangt PSV in De Kuip. Ook vanuit Amsterdam zal er met volste interesse naar deze wedstrijd gekeken worden. Feyenoord kan Ajax namelijk vandaag al kampioen maken door te winnen van PSV. Mocht dit gebeuren, moeten de Amsterdammers later vandaag zelf NEC verslaan om de schaal in ontvangst te nemen.

Maar dat Feyenoord van PSV wint, is absoluut geen zekerheid. Feyenoord ging namelijk eerder dit seizoen tweemaal kansloos onderuit in Eindhoven (2-0 in de beker en 3-0 in de competitie). Toch lijken de Rotterdammers de rug te hebben gerecht sinds de komst van coach Robin van Persie en heeft PSV het vaak erg lastig in een kolkende Kuip.

De Rotterdammers hebben haar laatste zeven Eredivisie-wedstrijden op rij gewonnen en willen hoe dan ook winnen van PSV om de laatste hoop op een tweede plaats in leven te houden. Deze geeft directe kwalificatie voor de Champions League, waar een derde plaats je de voorrondes instuurt. Voor beide teams dus nog alles om voor te spelen, zeker omdat de ploeg van Peter Bosz nog steeds kans maakt op de titel.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Feyenoord - PSV Eindhoven: TV zender en online live stream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu de eerste zeven dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip Feyenoord - PSV Eindhoven

Info Eredivisie

Eredivisie 11 mei 2025, 14:30

de Kuip

Team nieuws & selecties

Feyenoord FEY Wissels PSV Eindhoven PSV FEY FEY PSV PSV

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Eredivisie Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Ajax AJX 31 23 5 3 63 27 +36 74 G V W W W 2 PSV Eindhoven PSV 31 22 4 5 93 35 +58 70 W W W W V 3 Feyenoord FEY 31 19 8 4 72 33 +39 65 W W W W W 4 FC Utrecht UTR 31 18 8 5 61 42 +19 62 W W W G W 5 FC Twente TWE 31 14 9 8 58 44 +14 51 W V G G V 6 AZ AZ 31 14 8 9 51 34 +17 50 W G V V G Champions League Kwalificatie Champions League Kwalificatie Europa League Europa Conference League Play-off Degradatie Play-off Degradatie

Handige links