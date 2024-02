VZ Weekend Quiz: Welke prijs won Jürgen Klopp nooit bij Liverpool?

1. Yorbe Vertessen vertrekt na 15 jaar bij PSV. Aan welke club werd hij vorig seizoen een half jaar verhuurd? <p>Kies het juiste antwoord. </p> RSC Anderlecht

Royal Antwerp FC

Royale Union Saint-Gilloise

Club Brugge 2. Verloren zoon Julian Rijkhoff keert terug bij Ajax. Hoelang heeft de spits gespeeld bij Borussia Dortmund? <p>Kies het juiste antwoord. </p> 2 jaar

2,5 jaar

3 jaar

3,5 jaar 3. Julian Rijkhoff gaat waarschijnlijk eerst ritme op doen bij Jong Ajax. Zet de huidige topscorers uit de Keuken Kampioen Divisie op de juiste volgorde. <p>Begin met de speler met de meeste doelpunten.</p> Martijn Kaars

Milan Smit

Zakaria Eddahchouri

Jeremy Bokila 4. Welke prijs heeft Klopp nooit gewonnen bij Liverpool? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Europa League

FA Cup

EFL Cup

FIFA Club World Cup 5. Andries Noppert maakte afgelopen weekend opnieuw een fout door de bal tegen een medespeler aan te schieten. Op wiens naam kwam het eigen doelpunt te staan? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Mats Köhlert

Sven van Beek

Pawel Bochniewicz

Simon Olsson 6. Welke twee keepers waren naast Andries Noppert mee op het WK van 2022? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Justin Bijlow

Remko Pasveer

Bart Verbruggen

Mark Flekken 7. Zet de volgende verdedigers op volgorde op basis van het aantal doelpunten dit seizoen. <p>Begin met de speler met de meeste doelpunten.</p> Bas Kuipers

Youri Baas

Siebe Horemans

Devyne Rensch 8. Couhaib Driouech werd deze week veelvuldig gelinkt aan zowel Feyenoord als PSV. Bij welke club speelde hij voordat hij naar Excelsior ging? <p>Kies het juiste antwoord.</p> FC Groningen

Sparta Rotterdam

Feyenoord

SC Heerenveen 9. Zet de volgende wintertransfers op de juiste volgorde. <p>Begin met de speler die de duurste transfer maakte.</p> Magnus Mattsson (van NEC naar FC Kopenhagen)

Mobido Sagnan (van FC Utrecht naar Montpellier)

Tijani Noslin (van Fortuna Sittard naar Hellas Verona)

Djordje Mihailovic (van AZ naar Colorado Rapids) 10. Magnus Mattsson is de nieuwe recordverkoop van NEC. Welke speler was dit voor hem? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Arnaut Danjuma Groeneveld

Björn Vleminckx

Jasper Cillessen

Ibrahim Cissoko

