VZ Weekend Quiz: Welke Ajax-speler miste dit seizoen nog geen speelminuut?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Op zaterdag begint de Afrika Cup. Wie won de vorige editie van het toernooi? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Egypte

Algerije

Senegal

Ivoorkust 2. Deze week werd bekend dat Sam Lammers terugkeert in de Eredivisie. Bij welke clubs speelde hij eerder? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> PSV

SC Heerenveen

Fortuna Sittard

RKC Waalwijk 3. De winterse transferperiode is in volle gang. Zet de volgende wintertransfers op volgorde van transferbedrag. <p>Begin met de duurste transfer. </p> Philippe Coutinho van Liverpool naar FC Barcelona

Enzo Fernández van Benfica naar Chelsea

Virgil van Dijk van Southampton naar Liverpool

Dusan Vlahovic van Fiorentina naar Juventus 4. Ook de Azië Cup gaat dit weekend van start. Welk land won dit toernooi het vaakst? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Saudi-Arabië

Iran

Australië

Japan 5. Ook de Keuken Kampioen Divisie gaat weer verder. Welke ploegen wisten tot dusver al een periodetitel te bemachtigen? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Roda JC

ADO Den Haag

Willem II

FC Emmen 6. Zet de volgende competities op volgorde van aantal Nederlandse spelers dat daarin actief is. <p>Begin met de competitie waar de meeste Nederlanders spelen. </p> Premier League

Serie A

Bundesliga

LaLiga 7. PSV speelde vorige week een oefenwedstrijd tegen HSV. Wat gebeurde er in die wedstrijd met André Ramalho? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Hij zette PSV op voorsprong, maar maakte daarna een eigen doelpunt.

Hij kreeg een rode kaart, maar mocht daarna toch weer meespelen.

Hij maakte een doelpunt met zijn arm.

Hij pakte twee gele kaarten, maar kreeg geen rode kaart. 8. Welke Nederlanders waren deze week trefzeker in hun bekerwedstrijd? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Teun Koopmeiners

Frenkie de Jong

Joshua Zirkzee

Cody Gakpo 9. Zet deze spelers op volgorde van de meeste gewonnen wedstrijden sinds 2010. <p>Begin bij de speler met de meeste overwinningen. </p> Sergio Busquets

Thomas Müller

Karim Benzema

David Silva 10. Welke Ajacied miste nog geen minuut dit seizoen in de Eredivisie? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Kenneth Taylor

Diant Ramaj

Brian Brobbey

Jorrel Hato

