VZ Team van de Week: Weghorst spits in door Feyenoord en FC Utrecht gedomineerd elftal

Speelronde 9 van de Eredivisie zit erop. Met name Feyenoord maakte grote indruk, door Go Ahead met wervelend voetbal te verslaan (1-5). Net als de Rotterdammers levert ook FC Utrecht drie spelers af voor het team van de week. De Domstedelingen lijken langzaam maar zeker een serieuze kandidaat voor een plek in de top 3. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Feyenoord speelde zaterdagavond misschien wel zijn beste wedstrijd onder trainer Brian Priske. Ibrahim Osman en Antoni Milambo lieten daarin zien elkaar zeer goed aan te voelen. Osman tekende naast zijn treffer ook voor twee assists, terwijl Milambo tot scoren kwam en met een overstapje een cruciale schakel was in de prachtige teamgoal die werd afgerond door Ayase Ueda.

Milambo en Osman staan dan ook in het team van de week. Dat geldt ook voor aanvoerder Quinten Timber, die heerste op het middenveld. Bij FC Utrecht was de hand van trainer Ron Jans andermaal zichtbaar. Dankzij de 0-1 zege op FC Groningen won de ploeg voor het eerst in de historie zes Eredivisie-duels op rij. Utrecht is nog altijd ongeslagen en bezet de razend knappe tweede plaats.

Uitgelicht

Hate him or love him, maar Wout Weghorst lijkt nu al onmisbaar voor Ajax. De spits uit Borne maakte als invaller twee treffers tegen zijn ex-club Heracles Almelo en bezorgde de Amsterdammers zo een zeer welkome zege (3-4), net als twee weken geleden tegen FC Groningen (3-1). De spits toonde zijn killersinstinct, en bezorgt trainer Francesco Farioli de nodige luxeproblemen.

Brian Brobbey, die werd afgelost door Weghorst, speelde een ongelukkige wedstrijd en kwam dit Eredivisie-seizoen nog niet tot scoren. Ook Heracles Almelo levert een speler af voor het team van de week: Mimeirhel Benita. De huurling van Feyenoord ontwikkelt zich uitstekend en zou komend seizoen zomaar de nieuwe rechtsback in De Kuip kunnen worden.

Het VZ team van de week: Yanick van Osch (RKC Waalwijk); Mimeirhel Benita (Heracles Almelo), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Bram Nuytinck (NEC), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Quinten Timber (Feyenoord), Antoni Milambo (Feyenoord), Oscar Fraulo (FC Utrecht); Ibrahim Osman (Feyenoord), Wout Weghorst (Ajax); Vito van Crooij (NEC).