VZ Team van de Week: Timber en Giménez hebben slechts 55 minuten nodig

Maandag, 25 september 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:01

Speelronde 6 van de Eredivisie zit erop. Hoewel de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (0-3 tussenstand) niet is uitgespeeld, leveren de Rotterdammers met Quinten Timber en Santiago Giménez twee spelers af. De Mexicaan werd in de Johan Cruijff ArenA de absolute uitblinker met twee doelpunten en een assist. Bij PSV wist Guus Til zich te onderscheiden tijdens een zege op Almere City (0-4 winst). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Giménez is helemaal los bij Feyenoord. Zondag werd hij de vierde Feyenoorder deze eeuw die direct betrokken was bij drie goals in een Eredivisie-duel met Ajax, na John Guidetti (2012), Jens Toornstra (2019) en Steven Berghuis (2019). In Amsterdam wist Giménez zijn 30ste en 31ste treffer in dienst van Feyenoord te maken. De 22-jarige linkspoot had daar slechts 52 duels voor nodig. In het VZ Team van de Week wordt hij vergezeld door Timber, die de laatste weken uitstekend in vorm is bij Feyenoord.

Bij PSV greep Guus Til, die eindelijk weer in de basis mocht beginnen, zijn kans. De aanvallende middenvelder was tijdens de eerste Eredivisie-editie van Almere City - PSV goed voor een doelpunt en een assist. Til heeft door zijn goal in het Yanmar Stadion een primeur te pakken: de rechtspoot werd de eerste speler in de Eredivisie-geschiedenis met minstens tien doelpunten voor zowel AZ (23), Feyenoord (15) als PSV (10).

Couhaib Driouech is de absolute smaakmaker bij Excelsior dit seizoen. De technischvaardige vleugelspits was in de wedstrijd tegen zijn jeugdliefde sc Heerenveen (0-3 winst) betrokken bij twee doelpunten (doelpunt en assist). Driouech bleek een absolute plaag voor Denzel Hall, die na een uur spelen met een gele kaart werd vervangen. Siebe Horemans, teamgenoot van Driouech, heeft een plaatsje achterin weten te bemachtigen in het Elftal van de Week.

Het VZ Team van de Week: Etienne Vaessen (RKC Waalwijk); Siebe Horemans (Excelsior Rotterdam), Damon Mirani (FC Volendam), Joris Kramer (Go Ahead Eagles); Dirk Proper (NEC Nijmegen), Guus Til (PSV), Arno Verschueren (Sparta Rotterdam), Quinten Timber (Feyenoord); Mayckel Lahdo (AZ), Santiago Giménez (Feyenoord), Couhaib Driouech (Excelsior Rotterdam).