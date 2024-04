VZ Team van de Week: 3 spelers van PSV; ook Ajax en Feyenoord leveren

Speelronde 30 van de Eredivisie zit erop. PSV rekende in eigen huis af met Vitesse (6-0), terwijl Feyenoord drie punten pakte op bezoek bij Fortuna Sittard (0-1). Ajax wist zich tegen FC Twente (2-1) knap te herpakken, waardoor ook de Amsterdammers konden juichen. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Kenneth Taylor nam Ajax zondag bij de hand tegen Twente. De linkspoot, die twee maanden geleden nog werd uitgefloten door zijn eigen supporters, draaide de wedstrijd na rust eigenhandig om. Door zijn goed afgemeten vrije trap op boezemvriend Brian Brobbey, die de 1-1 binnen knikte, mocht Taylor zondag ook nog eens een assist bijschrijven.

Uitgelicht:

Door de zware blessure van Quilindschy Hartman is het komende zomer een extra domper dat Sergiño Dest er jaren geleden voor heeft gekozen om zijn interlands namens de Verenigde Staten te spelen. De in Almere geboren vleugelverdediger is een ware attractie bij PSV, dat hoopt hem nog wat langer te behouden. Dest was zaterdagavond bij vlagen letterlijk ongrijpbaar voor de spelers van Vitesse.

Kenzo Goudmijn was met zijn spel in de degradatiekraker tegen FC Volendam (4-0 winst) misschien wel de absolute uitblinker van speelronde 30. De 22-jarige middenvelder dribbelde de Palingboeren horendol, wat zelfs tot frustratie zorgde bij Volendam-invaller Safouane Karim. Laatstgenoemde bood via Instagram zelfs zijn excuses aan. “Je was ook gewoon de beste speler op het veld.”

Het VZ Team van de Week:

Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Yukinari Sugawara (AZ), André Ramalho (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Sergiño Dest (PSV); Kenzo Goudmijn (Excelsior), Thom Haye (sc Heerenveen), Kenneth Taylor (Ajax), Lazaros Lamprou (Excelsior); Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Luuk de Jong (PSV).