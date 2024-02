VZ Team van de Week: NEC en PEC hofleveranciers na weekend vol toppers

Speelronde 20 van de Eredivisie zit erop. De topper tussen Ajax en PSV eindigde zaterdagavond in een 1-1 gelijkspel, terwijl Feyenoord een dag later wel met 0-1 wist te winnen op bezoek bij AZ. Toch stonden de smaakmakers deze keer op het veld in kleinere affiches. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

De terugkeer van Tjaronn Chery is een absolute zegen voor de Eredivisie. De 35-jarige Hagenaar schittert op het middenveld van NEC en heeft het in zich om de vertrokken Magnus Mattsson (FC Kopenhagen) snel te doen vergeten. Ook teamgenoten Sontje Hansen en Koki Ogawa maakten indruk tijdens de overtuigende 3-1 zege van NEC op Heracles Almelo.

Wanneer Jasper Schendelaar in vorm is, is de doelman van PEC Zwolle nauwelijks te passeren. Daar kwam Sparta zondagmiddag ook achter op Het Kasteel. De Spangenaren zagen Schendelaar liefst tien reddingen verrichtten, waardoor de jeugdinternational van Oranje zijn vijfde(0-2 winst) van het seizoen mocht noteren. De eveneens geselecteerde Thomas Lam opende de score op heerlijke wijze, terwijl Davy van den Berg belangrijk was met een doelpunt en een assist.

Taylor Booth mag absoluut niet ontbreken in het Elftal van de Week van Voetbalzone. De Amerikaanse rechtsbuiten van FC Utrecht was zondag goed voor een hattrick tegen FC Volendam (4-2 winst), waarmee hij zijn club een grote dienst bewees. Booth kende tot dusver een moeizaam Eredivisie-seizoen, maar liet in Stadion Galgenwaard zien dat hij het nog altijd in zijn mars heeft.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Joey Jacobs (Almere City), Robin Pröpper (FC Twente), Thomas Lam (PEC Zwolle); Alen Halilovic (Fortuna Sittard), Luuk Brouwers (sc Heerenveen), Davy van den Berg (PEC Zwolle), Tjaronn Chery (NEC Nijmegen); Taylor Booth (FC Utrecht), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Sontje Hansen (NEC Nijmegen).

