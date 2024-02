VZ Team van de Week: Feyenoord en PSV leveren twee spelers, FC Utrecht drie

Speelronde 21 van de Eredivisie zit erop. Koploper PSV kende na een valse start weinig moeite met FC Volendam (1-5), terwijl sc Heerenveen een gevoelige tik uitdeelde aan Ajax (3-2). Feyenoord en FC Twente boekten vrij eenvoudige zeges, terwijl de aanval van FC Utrecht op stoom lijkt te komen. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Bij PSV is Jerdy Schouten helemaal verlost van een luchtweginfectie. De middenvelder, die ook al meermaals zijn waarde als centrumverdediger heeft bewezen, nam in Volendam de belangrijke 1-2 voor zijn rekening. Belangrijker nog: met Schouten in de as renderen teamgenoten Ismael Saibari en Joey Veerman nog beter dan ze normaal al doen.

Naast Schouten verschijnt ook Jordan Teze in het elftal. De rechtsback kreeg al vroeg in het duel een eigen doelpunt achter zijn naam, maar was daarna met een treffer en liefst twee assists van enorme waarde voor de koploper, die na de zege in Volendam weer een stap dichter bij de titel is.

Meerdere spitsen waren afgelopen speelronde op schot. David Min (RKC Waalwijk), Ricky van Wolfswinkel (FC Twente), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo) en Sam Lammers (FC Utrecht) maakten twee treffers en maakten dus allemaal aanspraak op een uitverkiezing. De keuze is gevallen op Hornkamp, die voor de vierde wedstrijd op rij scoorde, en Lammers.

Uitgelicht:

Lammers wist sinds zijn tijdelijke komst van Rangers FC in de winterstop nog niet te scoren voor FC Utrecht, al liet de aanvaller wel zien belangrijk te zijn voor het spel van de ploeg. Dat Lammers bovendien meer is dan een een pure doelpuntenmaker, liet hij in de eerste helft tegen Fortuna Sittard zien met een zeer soepele steekpass op Taylor Booth, die beheerst afrondde. Lammers speelde een bedrijvige en sterke wedstrijd en rekende een kwartier voor het einde af met de doelpuntendroogte. Vanuit een onmogelijke hoek bepaalde hij de eindstand op 4-0.

Ook Lammers’ teamgenoot Booth mag niet ontbreken. De Amerikaan maakte in de vorige speelronde een hattrick tegen FC Volendam en was ook zondag weer van grote waarde met een dubbelslag tegen Fortuna. Het zijn mooie tijden voor Booth én Utrecht. Met de zege is de club nu dertien Eredivisie-duels op rij ongeslagen. Dat betekende een evenaring van het clubrecord uit het seizoen 1990/91, toen de Domstedelingen onder leiding stonden van Ab Fafié.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Jordan Teze (PSV), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Robin Pröpper (FC Twente), Quilindschy Hartman (Feyenoord); Ryan Flamingo (FC Utrecht), Jerdy Schouten (PSV); Taylor Booth (FC Utrecht), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Sam Lammers (FC Utrecht), Osame Sahraoui (sc Heerenveen).

