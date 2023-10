VVV-supporter belandt zwaargewond in het ziekenhuis door eigen vuurwerk

Zondag, 15 oktober 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:39

Een supporter van VVV-Venlo is zaterdag zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, zo meldt de politie. Dat gebeurde na afloop van de Limburgse derby tussen VVV en Roda JC Kerkrade. Wat de huidige toestand van de betreffende fan is, is nog onbekend.

Na afloop van het duel in De Koel (1-1) ging het mis. Bij het verlaten van het stadion wilden supporters van beide clubs de confrontatie met elkaar aangaan. Ingrijpen van de Mobiele Eenheid (ME) voorkwam escalatie. Wel werden er twee personen aangehouden. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

De politie meldt dat er tijdens de schermutselingen een VVV-supporter met vuurwerk gooide en daarbij zelf zwaargewond raakte. Het vuurwerk ontplofte vlak voor de op linie staande ME'ers. Alleen de betreffende supporter raakte gewond. Niemand van de politie liep verwondingen op.

De zwaargewonde supporter is daarop per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na de gebeurtenissen rondom De Koel keerde de rust terug. De supporters van Roda hebben het gebied veilig verlaten en zijn huiswaarts gekeerd richting Kerkrade.

#Venlo - Na afloop van de voetbalwedstrijd VVV-Roda JC probeerden supporters de confrontatie met elkaar op te zoeken. Door inzet van de ME is dit voorkomen. Twee personen zijn aangehouden. https://t.co/RoiRiQoqnd pic.twitter.com/E8GmI7KjVA — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) October 14, 2023

Tijdens de wedstrijd was er geen sprake van incidenten op of rondom het veld. Roda, dat een uitstekend seizoen kent en als koploper afreisde naar Venlo, keerde teleurgesteld huiswaarts na het 1-1 gelijkspel.

Roda had het bij vlagen lastig met VVV, dat in zijn voorgaande drie wedstrijden slechts één punt behaalde. Na rust werd de score geopend door basisdebutant Pepijn Doesburg. De kleinzoon van de vermaarde oud-doelman Pim Doesburg kopte raak na een uitstekende voorzet van Simon Janssen.

Roda beet zich daarna echter vast in de thuisploeg en kwam, nadat Boyd Reith een levensgrote kans miste, op gelijke hoogte via voormalig VVV'er Brian Koglin. Hij kopte raak uit een hoekschop van Sami Ouaissa. Omdat invaller Marvin Pourié een uitgelezen kans op de zege liet liggen, moest Roda het stellen met een punt.