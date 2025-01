Het gaat direct weer mis in 2025: Heracles Almelo - Sparta Rotterdam gestaakt

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam is zaterdagmiddag na ongeveer vijftien minuten tijdelijk gestaakt omdat er vuurwerk op het veld is gekomen. Te horen was hoe er buiten het stadion vuurwerk werd afgestoken, maar opeens lag er ook vuurwerk op het veld in het Asito Stadion. Serdar Gözübüyük besloot de wedstrijd gelijk stil te leggen.

Het lijkt erop dat de autoriteiten eisen dat het gehele vak van waaruit het vuurwerk werd gegooid ontruimd wordt, voordat de wedstrijd hervat mag worden.

Omstreeks 17:20 uur - de wedstrijd lag toen meer dan een half uur stil - werd duidelijk dat beide ploegen beginnen aan een nieuwe warming-up, om daarna de wedstrijd te gaan hervatten. Daarbij wordt door de KNVB de waarschuwing afgegeven dat bij het volgende incident direct een definitieve staking zal volgen.

Rob Toussaint kwam vlak daarna voor de camera bij ESPN. De algemeen directeur van Heracles wordt gevraagd naar de berichten dat de actie van de fans te maken zou hebben met een aantal uitgedeelde stadionverboden. "We hebben naar aanleiding van de wedstrijd tegen FC Groningen inderdaad stadionverboden uitgedeeld", aldus Toussaint.

"Wij tolereren geen geweld in ons stadion, dus dit ook niet", vervolgt de Heracles-directeur. "Daar zijn stadionverboden op uitgedeeld. Daar is dit een reactie op. Het is heel zonde dat deze kleine groep het wil verpesten voor alle Heraclieden en alle voetbalsupporters in Nederland."

Heracles had vooraf geen signalen gekregen over een mogelijke vergeldingsactie van de fans, zegt Toussaint. "Er zijn hier alleen maar verliezers. Het is, plat gezegd, zwaar klote."