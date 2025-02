Corinthians en Santos namen het woensdagnacht tegen elkaar op en die wedstrijd stond uiteraard in het teken van een weerzien tussen twee voetbalvrienden: Memphis Depay en Neymar. De Nederlander was opnieuw belangrijk voor zijn ploeg en trok aan het langste eind: 2-1.

Memphis en Neymar kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke voetbalperiode in Frankrijk. De Braziliaanse vedette verdedigde de kleuren van Paris Saint-Germain, terwijl Memphis de blikvanger was van Olympique Lyon.

In de jaren die volgen, als Memphis naar Spanje trekt en Neymar aan een avontuur in Saudi-Arabië begint, houden de twee vrienden contact. Dit seizoen zal dat wat nauwgezetter zijn, sinds de komst van laatstgenoemde in zijn thuisland.

Memphis was via Instagram al een van de eersten die zijn vriend welkom heette in de Braziliaanse competitie, waar het voor Neymar ooit allemaal begon. Woensdagnacht stonden de twee tegenover elkaar en beiden verschenen aan de aftrap.

Het ging om een duel in de Braziliaanse deelstaat São Paulo, dat wordt afgewerkt ter voorbereiding van het reguliere voetbalseizoen. In het gezelschap van de vedettes greep Yuri Alberto de hoofdrol. De collega-spits van Memphis brak de ban door een voorzet bij de tweede paal binnen te tikken: 1-0.

Met een aantal watertandende acties liet ook Neymar zich gelden, maar toch moest de voormalig FC Barcelona-ster toezien hoe Corinthians de voorsprong via Alberto verdubbelde. Daarbij was een cruciale rol weggelegd voor Memphis.

Sterker nog: het doelpunt was voor een groot deel op het conto van de Nederlander te schrijven. Hij nam een uitstekende bal fraai met zijn borst aan en stelde Alberto met een slim wippertje in staat om zijn tweede van de avond te maken: 2-0.

Via Guilherme deed Santos in de slotfase nog wat terug, maar het was niet meer genoeg voor een resultaat: 2-1. Na afloop zochten vrienden Memphis en Neymar elkaar onder toeziend oog van de camera's op. Daar knuffelden zij vriendelijk, poseerden ze uitgebreid en ruilden zij van shirt én van voetbalschoenen.