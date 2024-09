Vrees wordt werkelijkheid: KNVB deelt Vitesse opnieuw puntenstraf uit

De licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse opnieuw een puntenstraf opgelegd. De Arnhemmers verliezen zes punten. Daarnaast krijgen ze een voorwaardelijke sanctie van nog eens zes punten in mindering.

Deze straf is nog een nasleep van het afgelopen seizoen, waarin de club nog niet gestraft was voor het te laat verstrekken van de financiële rapportages en het geven van onjuiste informatie in relatie tot de sanctiewetgeving.

Vitesse heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de straf van de licentiecommissie. De Arnhemmers kregen in april van dit jaar al eens een forse puntenstraf van achttien punten. Daarmee werd degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit.

Lang bleef Vitesse in onzekerheid of het de proflicentie wel kon behouden. Begin augustus ontving de club dan toch goed nieuws. In hoger beroep kreeg Vitesse de proflicentie terug.

Vol goede moed begon Vitesse aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Onder trainer John van den Brom werden tot nog toe tien punten behaald. Door de meest recente puntenstraf komt Vitesse op vier punten te staan. Het zakt daarmee van plaats tien naar de achttiende plek.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes liep vorige week al op de zaken vooruit. Hij liet in een persbericht weten dat de club een vervelende nasleep van de afgelopen periode stond te wachten.

“De licentiecommissie zal zich buigen over mogelijke straffen voor Vitesse, naar aanleiding van het continu te laat inleveren van onze jaarrekeningen. Zo is het ons – in eerder stadium en nu - niet gelukt om de jaarrekening 2022|23 en de halfjaarcijfers 2023|24 tijdig aan te leveren. Wij leveren dit uiterlijk voor 1 november aan", zei Reijntjens.

Reijntjens verwachtte toen al dat dit zou resulteren in een puntenstraf. “Dit is heel vervelend en ook bijzonder jammer in een periode als deze, maar volgens de regels wel logisch. Even voor de duidelijkheid; een puntenstraf heeft geen invloed op de mogelijke strijd om de periodetitels.”