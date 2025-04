Hans Kraay junior over PSV-middenvelder Ismael Saibari: 'Ongelooflijk! Hoe kan dit geheim zijn gebleven?'

Malik Tillman begon afgelopen donderdag op de bank bij PSV tegen FC Twente, omdat hij te laat was gekomen bij de teambespreking. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een speler van PSV te laat is: Ismael Saibari deed het al meerdere keren, werd in maart bekend.

Trainer Peter Bosz koos ervoor om Tillman op de bank te zetten tegen Twente (1-3 zege). “Wat voor Ismael Saibari geldt, geldt ook voor hem. Afspraken nakomen”, aldus de trainer bij ESPN.

Saibari ontbrak in maart in de return tegen Arsenal in de Champions League omdat hij te laat was gekomen. “Die heb ik in het hotel gelaten. Hij was voor de zoveelste keer te laat. Niet voor de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer. En dan houdt het een keer op”, liet Bosz destijds na afloop van het duel in Londen optekenen door onder meer De Telegraaf.

Het te laat komen van de spelers van PSV wordt zondag ook besproken in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Je moet je gewoon houden aan de regels die er zijn”, vindt Aad de Mos. “Dan speel je niet, wie je ook bent. Dat was in het verleden zo, en gelukkig nu nog steeds.”

“En Tillman is natuurlijk daarvoor ook al een keer te laat geweest, en ook al een keer helemaal niet opgesteld. Dus het zit ook wel een klein beetje in het karakter van de speler, gemakzuchtig. En Saibari heeft het natuurlijk heel veel gedaan.”

Volgens Hans Kraay junior word je er ‘doodmoe’ van als trainer. “Ik zou daar wel luchtig over doen op de persconferentie. Als je daar vervelende vragen over krijgt, zou ik ook met een glimmend gezicht zeggen dat ik er ook moe van word, als ik Peter Bosz was. Maar ze weten hoe laat het is als ze te laat zijn. En de volgende vraag”, aldus Kraay.

“Maar Hans…”, reageert De Mos. “Bij Saibari heeft hij dat allemaal verzwegen. Die is vijf of zes keer te laat gekomen. Dat kan toch niet?”

“Ja, dat is ongelooflijk”, vindt Kraay. “Niks blijft geheim in deze jungle, maar hoe kan dit gewoon geheim zijn gebleven? Met 20 spelers en 48 mensen van de staf. Apart spel is het geworden.”