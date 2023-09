Vrees wordt werkelijkheid: Feyenoord moet Ueda weken missen door spierblessure

Dinsdag, 12 september 2023 om 16:53 ‚ÄĘ Jordi Tomasowa ‚ÄĘ Laatste update: 17:17

Feyenoord kan de komende weken geen beroep doen op Ayase Ueda, zo melden de Rotterdammers via de eigen clubkanalen. De Japanner heeft een spierblessure opgelopen en mist hierdoor sowieso het Champions League-duel met Celtic van volgende week dinsdag. Trainer Arne Slot kan in deze wedstrijd ook geen beroep doen op Santiago Giménez, die de eerste twee wedstrijden in het miljardenbal geschorst is.

Ueda liep de blessure op tijdens de interlandperiode met Japan. Kort na de eerste oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-4 winst), waarin hij één van de vier doelpunten voor zijn rekening nam, keerde hij daardoor vervroegd terug naar Rotterdam. Ueda is inmiddels op trainingscomplex 1908 begonnen aan zijn herstelprogramma.

Ayase Ueda is expected to be out for several weeks due to injury: ‚ÄĒ Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 12, 2023

Geertruida

Waar Ueda de komende weken uit de roulatie is, lijkt de blessure van Lutsharel Geertruida 'mee te vallen'. Dat meldde Sinclair Bischop van ESPN maandag. De 23-jarige multifunctionele verdediger van Feyenoord moest de afsluitende training van Oranje voorafgaand aan het uitduel met Ierland (1-2) vroegtijdig staken wegens een blessure en ontbrak daardoor in de wedstrijdselectie.

De verwachting is dat Geertruida aanstaande zaterdag, wanneer Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen sc Heerenveen, inzetbaar is. De blessure van de rechtspoot zorgde ervoor dat Matthijs de Ligt van Ronald Koeman in de basis mocht beginnen tegen Ierland. De mandekker van Bayern M√ľnchen is zowel bij zijn club als bij Oranje niet verzekerd van een basisplaats.