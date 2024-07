Voormalig target van Ajax gaat contract tekenen bij Manchester United

Christopher Vivell gaat aan de slag bij Manchester United. David Ornstein van The Athletic onthult maandagavond dat the Red Devils hem aan willen stellen, terwijl het volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland zelfs al officieel is. Bij Manchester United gaat Vivell zich bezighouden met het transferbeleid.

Enigszins opmerkelijk is dat Vivell een contract voor de korte termijn krijgt. Het plan is dat hij Manchester United in de komende twee transferperiodes – deze zomer en komende winter – gaat helpen.

Vivell was van 2015 tot 2020 directeur scouting afdeling en technisch coördinator bij Red Bull Salzburg. Daarna ging hij aan de slag als technisch directeur bij RB Leipzig. Chelsea stelde Vivell in november 2022 aan als 'TD'. In de zomer van 2023 vertrok hij echter alweer, omdat de club een andere richting op wilde gaan.

In maart was Vivell nog in beeld bij Ajax, zo meldde Tim van Duijn van Voetbal International destijds. De 37-jarige Duitser, die toen zonder club zat, werd gezien als één van de kandidaten om als directeur transfers aan de slag te gaan in Amsterdam.

Inmiddels is bekend dat Alex Kroes, die op dat moment nog algemeen directeur was, zich nu als technisch directeur van Ajax bezig gaat houden met inkomende en uitgaande transfers.

Met de komst van Vivell slaat Manchester United twee belangrijke slagen op één dag. Eerder op maandag werd al bekend dat Dan Ashworth, die overkomt van Newcastle United, de nieuwe sportief directeur wordt van de club. Hij gaat daarbij dus hulp krijgen van Vivell.

Overigens is Vivell volgens Plettenberg nog wel in afwachting van een werkvergunning. Zodra hij die heeft, lijkt hij dus aan de slag te kunnen op Old Trafford.

