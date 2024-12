'Voormalig Russisch international Aleksey Bugaev (43) omgekomen aan het front in Oekraïne'

Oud-voetballer Aleksey Bugaev is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat melden Russische media. De zevenvoudig international van Rusland zou om het leven zijn gekomen tijdens de invasie van Oekraïne door Rusland.

Bugaev werd in september veroordeeld tot 9,5 jaar in een strafkolonie met een streng regime. Dat had te maken met de rol die hij zou hebben gespeeld in een drugszaak.

Na die uitspraak maakte zijn advocaat bekend dat Bugaev vanuit de gevangenis naar het leger zou gaan. Daar nam hij namens Rusland deel aan de oorlog tegen Oekraïne. Nu is bekend dat Bugaev dat niet heeft overleefd, en is omgekomen aan het front.

Zeven interlands

Als voetballer kwam Bugaev tot zeven interlands namens Rusland: in 2004 en 2005. Op het EK van 2004 speelde hij mee in de groepswedstrijden tegen Portugal en Griekenland; twee landen die later de finale zouden halen.

Rusland werd dat toernooi al in de groepsfase uitgeschakeld, ondanks een 2-1 overwinning op de latere Europees kampioen Griekenland.

Bugaev, die centrale verdediger was, speelde verder namens clubs als Lokomotiv Moskou, Torpedo Moskou en FK Krasnodar. In 2010 beëindigde hij zijn profcarrière.