Voormalig PSV'ers reageren op besluit Teze om toch te willen spelen tegen RKC

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig spelers van PSV, die hun steun uiten voor Jordan Teze.

Teze kwam vrijdag in opspraak tijdens de persconferentie van PSV. Peter Bosz onthulde dat de verdediger niet meer voor de Eindhovenaren wil spelen om een transfer naar AS Monaco te forceren. “Onbegrijpelijk”, vond de trainer.

Inmiddels is Teze teruggekomen op zijn besluit en heeft hij laten weten deze zaterdag toch te willen spelen tegen RKC, wanneer Bosz een beroep op hem wil doen. Hierdoor kan hij rekenen op steun van verschillende oud-PSV’ers.

“Kind van de club”, reageert Denzel Dumfries op Instagram, waarbij hij onder meer een hartje plaatst. Ook Cody Gakpo laat van zich horen. “Rood wit hart”, schrijft de aanvaller van Liverpool, die daarbij ook een hartje plaatst.