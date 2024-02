Voormalig PSVâ€™er SÃ¡vio scoort tweemaal en schiet Girona voorbij Barcelona

Voormalig PSV’er Sávio scoort tweemaal en schiet Girona voorbij Barcelona

Girona heeft maandagavond een comfortabele zege geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Míchel met 3-0 te sterk voor Rayo Vallecano dankzij een doelpunt van Viktor Tsygankov en een dubbelslag van voormalig PSV’er Sávio. Dankzij de overwinning gaat Girona Barcelona weer voorbij op de ranglijst en blijft het gat tot koploper zes punten.

Girona - Rayo Vallecano 3-0

Hoewel Girona al in de eerste helft van de weinig enerverende schaakpartij de bovenliggende ploeg was, werd de openingsgoal pas na rust gevonden. Miguel Gutiérrez legde de bal klaar op de penaltystip, waar Tsygankov klaarstond om binnen te schieten: 1-0.

De bevrijdende 2-0 vond Sávio in de 91ste speelminuut, toen hij scoorde op aangeven van Pablo Torre. Uiteindelijk maakte Sávio ook nog een derde treffer. In de slotseconde van de wedstrijd sneed hij vanaf de rechterkant op fraaie wijze naar binnen en schoot hij bijna vanaf de achterlijn de 3-0 tegen de touwen.

En daar is op de valreep nog de 3-0! ?????

Opnieuw is het Sávio, hij bekroont zijn wedstrijd met nummer twee van de avond ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaRayo pic.twitter.com/gjKxVrlUQx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2024

Rayo Vallecano eindigde het duel met tien man, daar Pep Chavarria een kwartier voor tijd binnen een minuut tweemaal geel kreeg. Daley Blind kampte nog altijd met een voetblessure en zat niet bij de wedstrijdselectie.

