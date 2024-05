Voormalig keeper van PSV Georg Koch (52) heeft tragisch nieuws: ‘Ik ga dood’

De voormalig Duitse doelman Georg Koch heeft niet lang meer te leven. De keeper, die in het seizoen 1997/98 onder contract stond bij PSV, heeft alvleesklierkanker.

De 1,93 meter lange sluitpost speelde in zijn loopbaan uiteindelijk vier officiële duels namens de Eindhovenaren. In de Bundesliga kwam hij tot 213 optredens en op het tweede niveau van Duitsland stond hij 165 wedstrijden onder de lat.

PSV nam Koch in juli 1997 transfervrij over van Fortuna Düsseldorf, maar zijn dienstverband kwam al na drie maanden ten einde. De Duitse goalie keepte in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Roda JC (3-1 winst) en kwam ook in de eerste drie competitiewedstrijden in actie.

Trainer Dick Advocaat gaf vervolgens de voorkeur aan Ronald Waterreus. De twee doelmannen lagen hierna met elkaar in de clinch, waarna Koch door de achterdeur van het Philips Stadion vertrok.

De oud-prof kreeg een jaar geleden te horen dat hij aan alvleesklierkanker lijdt. “Ik ga dood, zoveel is zeker”, zegt hij in een interview met BILD. “Maar het is nog niet duidelijk wanneer de goede Heer mij zal meenemen.”

“De hele puinhoop werd vorig jaar ontdekt tijdens een routineonderzoek. Ik voelde me al een tijdje niet zo lekker en mijn bloedwaarden waren slecht”, aldus Koch.

Zijn laatste wens is om de clubs die hij heeft gediend de komende tijd nog een laatste keer te bezoeken. PSV speelt dit seizoen nog twee wedstrijden. Volgende week uit tegen Fortuna Sittard en over twee weken staat er nog een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma.

