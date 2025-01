Voormalig Feyenoord-verdediger Kevin Diks speelt dit jaar in Europese topcompetitie

Kevin Diks speelt in ieder geval dit kalenderjaar voor Borussia Mönchengladbach. De voormalig verdediger van Feyenoord kan namelijk aan de slag bij Borussia Mönchengladbach.

Volgens transferjournalist Florian Plettenberg, journalist namens de Duitse tak van Sky Sports, is het waarschijnlijk dat de Indonesisch international pas in de zomer verkast naar Duitsland.

Nu speelt de 28-jarige Apeldoorner nog bij het Deense FC Kopenhagen, de club waar hij in de zomer van 2021 neerstreek. Inmiddels vindt de verdediger, die zowel als linksback, rechtsback én centrumverdediger uit de voeten kan, het tijd voor een nieuw avontuur.

Borussia Mönchengladbach is haast zeker de volgende bestemming van Diks. De Duitse club neemt op dit moment de achtste plek in, maar bivakkeert op slechts drie punten afstand van nummer drie Eintracht Frankfurt.

Zodoende doet de ploeg van Gerardo Seoane nog volop mee voor de Europese tickets en zelfs Champions League-deelname is nog niet uitgesloten voor die Fohlen.

In Denemarken is Diks een vaste basisspeler en voor een verdedigende kracht overlegt de enkelvoudig international uitstekende statistieken. Na zestien competitieduels staat de teller op vier doelpunten en drie assists.

FC Kopenhagen is verwikkeld in een spannende strijd om het kampioenschap. Met 33 punten voert de ploeg de ranglijst op basis van doelsaldo aan, maar FC Midtjylland en Randers FC (30 punten) hijgen in de nek.