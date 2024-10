Voormalig Feyenoord-speler onthult: 'Ik dacht altijd: wissel me maar, straks moet ik tegen Ajax spelen'

Maarten de Fockert heeft in gesprek met Voetbal International onder meer teruggeblikt op zijn periode in de jeugd van Feyenoord. De doelman speelde tussen 2011 en 2014 in de jeugd van de Rotterdammers, maar brak uiteindelijk niet door. Na dienstverbanden bij sc Heerenveen, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en Excelsior besloot hij in 2021 het profvoetbal vaarwel te zeggen.

Toen De Fockert negen jaar was, sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. In eerste instantie ging dat goed, en kreeg de doelman veel complimenten. Toch begon hij ook een schaduwkant te ervaren van spelen op hoog niveau, vertelt hij. “Ik merkte dat ik heel veel druk ging ervaren. Je hoopt dat niemand zich ineens tot jou richt.”

Vooral in aanloop naar belangrijke duels had hij last van flink was stress. “Vaak kregen we te horen: ‘Je speelt met het Feyenoord-logo, honderdduizend jongens willen op jouw plek staan’. Dan dacht ik altijd: Wissel maar, doe voor mij maar iemand anders. Moet ik straks tegen Ajax spelen… Allemaal gruwelijke spelers, het wordt gefilmd. Als ik maar geen fout maak, als ik maar geen fout maak.”

“Dan ga je juist verstijven. Ik stond onder hoogspanning. Terwijl ik ook gewoon met mijn vriendjes had kunnen spelen en een patatje had kunnen eten.”

De Fockert wilde in eerste instantie echter dat niemand achter de stress en hoogspanning kwam die hij ervaarde. “Dat vind ik lastig, als ik daar op terugkijk. Als ik iemand had kunnen toelaten, dan was het mijn moeder. Maar ik dacht alleen maar: Dit mag er niet zijn. Terwijl mijn ouders me nooit druk hebben opgelegd. Nooit”, blikt hij nu terug.

Uiteindelijk besloot De Fockert de overstap van Feyenoord naar Heerenveen te maken, in de hoop op meer speeltijd. In het seizoen 2016/17 werd hij verhuurd aan VVV, maar een succes werd dat allerminst, nadat hij in Venlo zijn basisplaats kwijtraakte. “Gigantische kortsluiting. Heel veel stress. Slapeloze nachten. Ik keek telkens uit naar het weekend, want dan kon ik op zaterdag nog even in de lampen hangen. Dan vergeet je alles. Eerst was dat bij gelegenheden, daarna ineens iedere week.”

Na dienstverbanden bij Go Ahead en Excelsior besloot hij in 2021 het profvoetbal vaarwel te zeggen. Inmiddels heeft hij samen met Bart Vriends en Thomas Verhaar de Cor Potcast. Én hij voetbalt, maar dan op amateurniveau: bij SteDoCo. Dat niveau bevalt hem veel beter dan de profwereld. “Dat het soms een beetje waait of regent, interesseert me niet. Gisteren waren we tussen de weilanden een rondo aan het spelen. Iemand krijgt een panna'tje, iemand wordt dubbel gepoort. Je maakt een paar koprollen, geeft iemand een paar tikken. Daar geniet ik van. Ik kan oprecht niks leukers verzinnen dan dat”, besluit De Fockert.