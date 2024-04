Voormalig bondsvoorzitter Rubiales direct bij aankomst op vliegveld gearresteerd

Luis Rubiales is woensdag bij aankomst op het vliegveld van Madrid gearresteerd, zo wordt duidelijk door berichtgeving van diverse Spaanse media. De voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond krijgt volgens El País een dagvaarding om op korte termijn te getuigen in de rechtbank.

Op beelden die circuleren op X is te zien dat Rubiales door de Guardia Civil wordt meegenomen in een busje. De 46-jarige Rubiales, die arriveerde vanuit de Dominicaanse Republiek, wordt verdacht van miljoenenfraude. De bestuurder werd woensdag rond 11:00 uur Spaanse tijd gearresteerd.

Er is een onderzoek gestart naar een deal die Rubiales in 2019 sloot, toen hij nog de belangrijkste man was bij de voetbalbond van Spanje. De Spaanse Supercup werd destijds voor maar liefst 44 miljoen euro verkocht aan Saudi-Arabië. Sinds 2020 wordt deze wedstrijd in diverse Arabische stadions afgewerkt.

De Spaanse justitie heeft laten weten bewijzen te hebben dat Rubiales en zijn entourage miljoenen hebben verdiend aan de Arabische deal. Rubiales zou dat geld weer hebben geïnvesteerd in hotels op de Dominicaanse Republiek, om het verkregen geld zo wit te wassen. De voormalig bondsvoorzitter wordt ook lidmaatschap van een criminele organisatie in de schoenen geschoven.

Rubiales ontkent

Rubiales gaf onlangs op de Dominicaanse Republiek een interview aan Ana Pastor, een bekende Spaanse journaliste. In dat gesprek ontkende hij ook maar iets met miljoenenfraude te maken hebben. Rubiales benadrukte tevens dat hij zijn spaargeld heeft aangewend om in hotels te investeren.

Twee zaken

Er lopen nu dus twee zaken tegen Rubiales. Vorige week werd 2,5 jaar cel tegen hem geëist voor de veelbesproken zoen die Jennifer Hermoso kreeg nadat Spanje het WK Vrouwen had gewonnen. Rubiales zou daarnaast druk op haar hebben uitgeoefend om de aanklacht in te trekken.

De politie deed onlangs huiszoeking op het hoofdkantoor van de Spaanse voetbalbond RFEF en bij diverse mensen thuis. Ook de woning van Rubiales in Granada werd doorzocht, al was de bestuurder op dat moment niet thuis. Hij verbleef sinds eind februari op de Dominicaanse Republiek met de intentie om daar een huis te kopen.

