Voor Xavi Simons begint het jaar 2025 met uitstekend nieuws

Voor Xavi Simons is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De 21-jarige dribbelaar heeft zich namelijk weer gemeld op het trainingsveld van RB Leipzig, zo meldt Voetbal International. Simons raakte eind oktober geblesseerd aan zijn enkel, maar zit momenteel in de laatste fase van zijn revalidatie.

Simons viel in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1 verlies) uit met een enkelblessure. Sindsdien miste de 24-voudig international van het Nederlands elftal 13 wedstrijden van zijn club.

In die periode werd Leipzig definitief uit het miljardenbal gegooid. De ploeg van trainer Marco Rose verloor zonder Simons namelijk van Celtic, Inter en Aston Villa en is zo na zes speelronden nog altijd puntloos.

In de competitie beleefde de ploeg voor de winterstop ook een lastige periode, waardoor het inmiddels op de vierde plaats staat in de Bundesliga. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt negen punten.

Ook kon bondscoach Ronald Koeman in de laatste interlandperiode geen beroep doen op Simons. Zonder de rechtspoot plaatste Oranje zich wel voor de volgende ronde in de Nations League.

Nu is Simons dus aangekomen in de laatste fase van zijn revalidatieproces. Of hij er op 12 januari weer bij is bij de competitiehervatting van Leipzig tegen Werder Bremen is nog onduidelijk.